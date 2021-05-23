Королева Єлизавета ІІ відвідала названий на її честь авіаносець

Королева Єлизавета ІІ піднялася на борт корабля і зустрілася з офіцерами, а також з персоналом Королівського військово-морського флоту

Корабель готується вирушити у 28-тижневий похід на чолі міжнародної авіаносної групи

95-річна королева Великої Британії Єлизавета ІІ відвідала у Портсумі авіаносець HMS Queen Elizabeth, названий на її честь. Про це ідеться на офіційній сторінці королівської сім’ї в Twitter.

Королева Єлизавета ІІ піднялася на борт корабля і зустрілася з офіцерами, а також з персоналом Королівського військово-морського флоту, Королівських ВПС і Королівської морської піхоти.

Вбрання королеви Єлизавети ІІ було присвячене пам’яті покійного чоловіка. Вона одягла червоне пальто і капелюх з брошкою «Скарабей» із жовтого золота з рубіном і діамантом. Її принц Філіп подарував королеві ще в 1966 році.

Авіаносець HMS Queen Elizabeth готується вперше відправитися у 28-тижневий похід на чолі міжнародної авіаносної групи. Корабель подолає 26 000 морських миль за 28 тижнів від Середземного до Філіппінського моря.

Раніше принц Гаррі заявив, що ще у віці 20 років замислювався про те, щоб покинути королівську сім'ю і відмовитися від королівських обов'язків. Про це він розповів акторові Даксу Шепарду в подкасті Armchair Expert.

Герцог Сассекський назвав своє колишнє життя сумішшю «Шоу Трумана (кінодрама про Трумана Бербанка, який живе своїм звичайним життям, не підозрюючи, що за ним постійно стежать відеокамери) і життям у зоопарку».

Нагадаємо, 8 березня телеканал CBS показав перше спільне інтерв’ю, яке принц Гаррі й Меган Маркл дали після переїзду у США. Подружжя розповіло, що під час першої вагітності Меган деякі члени королівської сім’ї висловлювали занепокоєння з приводу кольору шкіри їх майбутньої дитини. Меган зізналася, що думала про самогубство через цькування в британській пресі.

Також стало відомо, що вони позбулися фінансової підтримки королівської сім’ї в першій половині 2020 року, а принц Чарльз кілька місяців відмовлявся розмовляти з сином.

Ставлення британців до герцогів Сассекських принца Гаррі і Меган Маркл після виходу в ефір їх скандального інтерв’ю погіршилося. Королеву Єлизавету II підтримують 80% опитаних британців.