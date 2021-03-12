Соціологи: британці погіршили ставлення до принца Гаррі та Меган Маркл після скандального інтерв'ю

Королеву Єлизавету II підтримують 80% опитаних британців

Ставлення британців до герцогів Сассекських принца Гаррі і Меган Маркл після виходу в ефір їх скандального інтерв'ю погіршилося. Про це свідчать дані опитування компанії YouGov.

У дослідженні взяли участь 1663 людини. Станом на 11 березня, симпатію принцу Гаррі висловили 45% опитаних, в той час як 48% зазначили, що ставляться до нього погано. Таким чином, його рейтинг впав до -3, хоча ще 2 березня становив 12.

Що стосується Меган Маркл, в її підтримку висловилися 31% опитаних, проти 58% тих, хто не схвалює її персону. Її рейтинг знизився до -27, хоча ще тиждень тому сягав -14.

У цілому рейтинг пари впав до рекордно низького рівня.

В основному парі симпатизують молоді люди (від 18 до 24 років), а представники найстаршої вікової групи (від 65 років) їх не люблять.

Що стосується інших членів королівської сім'ї, різко знизився рейтинг тільки у принца Чарльза: з 21 до 7. Королеву продовжує схвалювати 80% опитаних, а кількість критиків зменшилася на 1%. Рейтинг принца Вільяма впав з 65 до 60, у Кейт Міддлтон він не змінився.

Нагадаємо, принц Гаррі та його дружина Меган Маркл дали інтерв'ю американській журналістці Опрі Вінфрі.

Сам факт того, що члени королівської родини дають інтерв’ю Опрі Вінфрі є небувалим. Члени королівської родини вкрай рідко дають інтерв’ю ЗМІ, а герцог та герцогиня Сассекські стали першими, що вирішив поговорити з Опрою Вінфрі.

9 березня Букінгемський палац вперше перервав мовчання та прокоментував відверте інтерв’ю герцогів Сассекських принца Гаррі та Меган Маркл.

Видання The Sunday Times з посиланням на джерела повідомило, що в Букінгемському палаці визнали висловлювання герцога і герцогині Сассекському в ході інтерв'ю «оголошенням війни» королівської сім'ї Великої Британії.

Королева Великої Британії Єлизавета II планує найближчим часом зателефонувати онукові принцу Гаррі і його дружині Меган Маркл, щоб обговорити висловлені ними в скандальному інтерв'ю звинувачення на адресу Букінгемського палацу.

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