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    Політика

    США закликали Росію вивести свої сили з Донбасу

    • Розсилка
    США закликали Росію вивести свої сили з Донбасу - США закликали Росію вивести свої сили з Донбасу
    США закликали Росію вивести свої сили з Донбасу

    США до річниці Іловайська закликали Росію виконувати мінські зобов'язання закликали

    У посольстві США в Україні до річниці Іловайської трагедії закликали Росію вивести свої сили з Донбасу. Санкції продовжаться до виконання РФ своїх зобов'язань в рамках Мінських домовленостей.

    Відповідну заяву опубліковано на сторінці дипломатичної установи в Twitter.

    Наголошується, що Росія має вивести свою зброю і очолювані нею сили, підтримати розформування збройних угруповань, що діють на сході України, і повернути Україні контроль над міжнародно визнаним кордоном.

    «Ми з сумом згадуємо тих, хто віддав свої життя в Іловайську шість років тому на цьому тижні, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність України», - йдеться в повідомленні.

    До слова, прокуратура встановила, що в період з 24-25 серпня українські сили потрапили в оточення збройних сил РФ і проросійських бойовиків.

    На той час російські збройні сили складалися з 3500 осіб особового складу, близько 60 танків, 320 бронемашин, 60 гармат, 45 мінометів і 5 протитанкових ракетних комплексів.

    Після цього, 26-28 серпня, між українською і російською сторонами почалися переговори про надання безпечних коридорів для виходу українських військових з оточення.

    Проте 29 серпня 2014 року генштаб РФ дав наказ розстріляти з важкого озброєння колони українських військових під час виходу з оточення.

    В ході бойових дій загинули 366 українських військових, 429 – отримали поранення різного ступеня тяжкості, 300 – потрапили в полон.

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