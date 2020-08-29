США закликали Росію вивести свої сили з Донбасу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

США закликали Росію вивести свої сили з Донбасу

США до річниці Іловайська закликали Росію виконувати мінські зобов'язання закликали

У посольстві США в Україні до річниці Іловайської трагедії закликали Росію вивести свої сили з Донбасу. Санкції продовжаться до виконання РФ своїх зобов'язань в рамках Мінських домовленостей.

Відповідну заяву опубліковано на сторінці дипломатичної установи в Twitter.

Наголошується, що Росія має вивести свою зброю і очолювані нею сили, підтримати розформування збройних угруповань, що діють на сході України, і повернути Україні контроль над міжнародно визнаним кордоном.

«Ми з сумом згадуємо тих, хто віддав свої життя в Іловайську шість років тому на цьому тижні, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність України», - йдеться в повідомленні.

До слова, прокуратура встановила, що в період з 24-25 серпня українські сили потрапили в оточення збройних сил РФ і проросійських бойовиків.

На той час російські збройні сили складалися з 3500 осіб особового складу, близько 60 танків, 320 бронемашин, 60 гармат, 45 мінометів і 5 протитанкових ракетних комплексів.

Після цього, 26-28 серпня, між українською і російською сторонами почалися переговори про надання безпечних коридорів для виходу українських військових з оточення.

Проте 29 серпня 2014 року генштаб РФ дав наказ розстріляти з важкого озброєння колони українських військових під час виходу з оточення.

В ході бойових дій загинули 366 українських військових, 429 – отримали поранення різного ступеня тяжкості, 300 – потрапили в полон.