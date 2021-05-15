«Треба думати про психічне здоров'я»: принц Гаррі зробив несподіване зізнання

Принц Гаррі зізнався, що хотів би «розірвати порочне коло болю і страждань», що оточувало його в дитинстві, щоб його власні діти не зазнали подібного

Герцог Сассекський назвав своє життя в королівському палаці «сумішшю Шоу Трумана і зоопарку»

Принц Гаррі заявив, що ще у віці 20 років замислювався про те, щоб покинути королівську сім'ю і відмовитися від королівських обов'язків. Про це він розповів акторові Даксу Шепарду в подкасті Armchair Expert.

Герцог Сассекський назвав своє колишнє життя сумішшю «Шоу Трумана (кінодрама про Трумана Бербанка, який живе своїм звичайним життям, не підозрюючи, що за ним постійно стежать відеокамери) і життям у зоопарку».

«Подивися, до чого це довело мою маму. Як я взагалі зміг би стати розсудливим, завести дружину і сім'ю, якщо розумів, що історія може повторитися», – зазначив Гаррі.

Принц зізнався, що хотів би «розірвати порочне коло болю і страждань», що оточувало його в дитинстві, щоб його власні діти не зазнали подібного.

«Не будемо показувати пальцем або звинувачувати когось. Але, звичайно, коли справа доходить до виховання дітей, а у тебе є травми, які також є у твого батька або обох батьків через їхніх батьків, ти прагнеш розірвати це замкнене коло, щоб не змусити страждати і своїх дітей», – заявив Гаррі.

За словами герцога Сассекського, переїзд його сім'ї до США не був заздалегідь запланований, просто «іноді потрібно прийняти рішення і, в першу чергу, думати про свою сім'ю і своє власне психічне здоров'я».

«Тут я можу жити з високо піднятою головою, я відчуваю себе по-іншому, у мене розправилися плечі, та й у неї (Меган Маркл) теж, тут можна пересуватися вільніше, я можу посадити Арчі на багажник велосипеда, раніше я б навіть подумати про це не зміг», – розповів Гаррі про своє життя в Каліфорнії.

Нагадаємо, 8 березня телеканал CBS показав перше спільне інтерв’ю, яке принц Гаррі й Меган Маркл дали після переїзду у США. Подружжя розповіло, що під час першої вагітності Меган деякі члени королівської сім’ї висловлювали занепокоєння з приводу кольору шкіри їх майбутньої дитини. Меган зізналася, що думала про самогубство через цькування в британській пресі.

Також стало відомо, що вони позбулися фінансової підтримки королівської сім’ї в першій половині 2020 року, а принц Чарльз кілька місяців відмовлявся розмовляти з сином.

Ставлення британців до герцогів Сассекських принца Гаррі і Меган Маркл після виходу в ефір їх скандального інтерв’ю погіршилося. Королеву Єлизавету II підтримують 80% опитаних британців.