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    Фото

    Кумедні вигадані персонажі надають звичайним фото нового курйозного забарвлення

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    Кумедні вигадані персонажі надають звичайним фото нового курйозного забарвлення

    Свій проєкт автор робіт називає Photo Invasion («Фото вторгнення»)

    Хобі бразильського художника Лукаса Левітана (Lucas Levitan) - додавання кумедних персонажів на звичайні фото, які він бере з Instagram.

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    Кумедні вигадані персонажі надають звичайним фото нового курйозного забарвлення
    Кумедні вигадані персонажі надають звичайним фото нового курйозного забарвлення
    Кумедні вигадані персонажі надають звичайним фото нового курйозного забарвлення
    Кумедні вигадані персонажі надають звичайним фото нового курйозного забарвлення
    Кумедні вигадані персонажі надають звичайним фото нового курйозного забарвлення
    Кумедні вигадані персонажі надають звичайним фото нового курйозного забарвлення
    Кумедні вигадані персонажі надають звичайним фото нового курйозного забарвлення
    Кумедні вигадані персонажі надають звичайним фото нового курйозного забарвлення
    Кумедні вигадані персонажі надають звичайним фото нового курйозного забарвлення
    Кумедні вигадані персонажі надають звичайним фото нового курйозного забарвлення
    Кумедні вигадані персонажі надають звичайним фото нового курйозного забарвлення
    Кумедні вигадані персонажі надають звичайним фото нового курйозного забарвлення
    Кумедні вигадані персонажі надають звичайним фото нового курйозного забарвлення
    Кумедні вигадані персонажі надають звичайним фото нового курйозного забарвлення
    Кумедні вигадані персонажі надають звичайним фото нового курйозного забарвлення
    Кумедні вигадані персонажі надають звичайним фото нового курйозного забарвлення
    Кумедні вигадані персонажі надають звичайним фото нового курйозного забарвлення
    Кумедні вигадані персонажі надають звичайним фото нового курйозного забарвлення
    Кумедні вигадані персонажі надають звичайним фото нового курйозного забарвлення
    Кумедні вигадані персонажі надають звичайним фото нового курйозного забарвлення
    Кумедні вигадані персонажі надають звичайним фото нового курйозного забарвлення
    Кумедні вигадані персонажі надають звичайним фото нового курйозного забарвлення
    Кумедні вигадані персонажі надають звичайним фото нового курйозного забарвлення
    Кумедні вигадані персонажі надають звичайним фото нового курйозного забарвлення
    Кумедні вигадані персонажі надають звичайним фото нового курйозного забарвлення
    Кумедні вигадані персонажі надають звичайним фото нового курйозного забарвлення
    Кумедні вигадані персонажі надають звичайним фото нового курйозного забарвлення
    Кумедні вигадані персонажі надають звичайним фото нового курйозного забарвлення
    Кумедні вигадані персонажі надають звичайним фото нового курйозного забарвлення
    Кумедні вигадані персонажі надають звичайним фото нового курйозного забарвлення
    Кумедні вигадані персонажі надають звичайним фото нового курйозного забарвлення
    Кумедні вигадані персонажі надають звичайним фото нового курйозного забарвлення
    Кумедні вигадані персонажі надають звичайним фото нового курйозного забарвлення

    Свій проєкт художник назвав Photo Invasion («Фото вторгнення»).

    Варто зазначити, що роботи Лукаса є особливо популярними в соцмережах. Зокрема, його Instagram має майже 200 тисяч підписників.

    Instagram
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