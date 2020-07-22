Кумедні вигадані персонажі надають звичайним фото нового курйозного забарвлення



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Свій проєкт автор робіт називає Photo Invasion («Фото вторгнення»)

Хобі бразильського художника Лукаса Левітана (Lucas Levitan) - додавання кумедних персонажів на звичайні фото, які він бере з Instagram.

Свій проєкт художник назвав Photo Invasion («Фото вторгнення»).

Варто зазначити, що роботи Лукаса є особливо популярними в соцмережах. Зокрема, його Instagram має майже 200 тисяч підписників.