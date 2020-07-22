Боєць UFC Пейдж Ванзат: пишногруда білявка, яка зводить чоловіків з розуму своєю вродою



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На сторінку Пейдж в Instagram підписано понад 2,6 млн шанувальників її таланту та вроди

Пейдж Ванзат - одна з найпопулярніших дівчат у лізі змішаних єдиноборств UFC, де вона виступає з 2014 року.

За свою кар'єру 26-річна красуня, яка виступає в найлегшому дивізіоні, провела 13 поєдинків, в яких здобула вісім перемог при п'яти поразках.