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    Боєць UFC Пейдж Ванзат: пишногруда білявка, яка зводить чоловіків з розуму своєю вродою

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    Боєць UFC Пейдж Ванзат: пишногруда білявка, яка зводить чоловіків з розуму своєю вродою

    На сторінку Пейдж в Instagram підписано понад 2,6 млн шанувальників її таланту та вроди

    Пейдж Ванзат - одна з найпопулярніших дівчат у лізі змішаних єдиноборств UFC, де вона виступає з 2014 року.

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    Боєць UFC Пейдж Ванзат: пишногруда білявка, яка зводить чоловіків з розуму своєю вродою
    Боєць UFC Пейдж Ванзат: пишногруда білявка, яка зводить чоловіків з розуму своєю вродою
    Боєць UFC Пейдж Ванзат: пишногруда білявка, яка зводить чоловіків з розуму своєю вродою
    Боєць UFC Пейдж Ванзат: пишногруда білявка, яка зводить чоловіків з розуму своєю вродою
    Боєць UFC Пейдж Ванзат: пишногруда білявка, яка зводить чоловіків з розуму своєю вродою
    Боєць UFC Пейдж Ванзат: пишногруда білявка, яка зводить чоловіків з розуму своєю вродою
    Боєць UFC Пейдж Ванзат: пишногруда білявка, яка зводить чоловіків з розуму своєю вродою
    Боєць UFC Пейдж Ванзат: пишногруда білявка, яка зводить чоловіків з розуму своєю вродою
    Боєць UFC Пейдж Ванзат: пишногруда білявка, яка зводить чоловіків з розуму своєю вродою
    Боєць UFC Пейдж Ванзат: пишногруда білявка, яка зводить чоловіків з розуму своєю вродою
    Боєць UFC Пейдж Ванзат: пишногруда білявка, яка зводить чоловіків з розуму своєю вродою
    Боєць UFC Пейдж Ванзат: пишногруда білявка, яка зводить чоловіків з розуму своєю вродою
    Боєць UFC Пейдж Ванзат: пишногруда білявка, яка зводить чоловіків з розуму своєю вродою
    Боєць UFC Пейдж Ванзат: пишногруда білявка, яка зводить чоловіків з розуму своєю вродою
    Боєць UFC Пейдж Ванзат: пишногруда білявка, яка зводить чоловіків з розуму своєю вродою
    Боєць UFC Пейдж Ванзат: пишногруда білявка, яка зводить чоловіків з розуму своєю вродою
    Боєць UFC Пейдж Ванзат: пишногруда білявка, яка зводить чоловіків з розуму своєю вродою
    Боєць UFC Пейдж Ванзат: пишногруда білявка, яка зводить чоловіків з розуму своєю вродою
    Боєць UFC Пейдж Ванзат: пишногруда білявка, яка зводить чоловіків з розуму своєю вродою
    Боєць UFC Пейдж Ванзат: пишногруда білявка, яка зводить чоловіків з розуму своєю вродою
    Боєць UFC Пейдж Ванзат: пишногруда білявка, яка зводить чоловіків з розуму своєю вродою
    Боєць UFC Пейдж Ванзат: пишногруда білявка, яка зводить чоловіків з розуму своєю вродою
    Боєць UFC Пейдж Ванзат: пишногруда білявка, яка зводить чоловіків з розуму своєю вродою
    Боєць UFC Пейдж Ванзат: пишногруда білявка, яка зводить чоловіків з розуму своєю вродою
    Боєць UFC Пейдж Ванзат: пишногруда білявка, яка зводить чоловіків з розуму своєю вродою
    Боєць UFC Пейдж Ванзат: пишногруда білявка, яка зводить чоловіків з розуму своєю вродою
    Боєць UFC Пейдж Ванзат: пишногруда білявка, яка зводить чоловіків з розуму своєю вродою
    Боєць UFC Пейдж Ванзат: пишногруда білявка, яка зводить чоловіків з розуму своєю вродою
    Боєць UFC Пейдж Ванзат: пишногруда білявка, яка зводить чоловіків з розуму своєю вродою
    Боєць UFC Пейдж Ванзат: пишногруда білявка, яка зводить чоловіків з розуму своєю вродою
    Боєць UFC Пейдж Ванзат: пишногруда білявка, яка зводить чоловіків з розуму своєю вродою
    Боєць UFC Пейдж Ванзат: пишногруда білявка, яка зводить чоловіків з розуму своєю вродою
    Боєць UFC Пейдж Ванзат: пишногруда білявка, яка зводить чоловіків з розуму своєю вродою
    Боєць UFC Пейдж Ванзат: пишногруда білявка, яка зводить чоловіків з розуму своєю вродою
    Боєць UFC Пейдж Ванзат: пишногруда білявка, яка зводить чоловіків з розуму своєю вродою
    Боєць UFC Пейдж Ванзат: пишногруда білявка, яка зводить чоловіків з розуму своєю вродою
    Боєць UFC Пейдж Ванзат: пишногруда білявка, яка зводить чоловіків з розуму своєю вродою

    За свою кар'єру 26-річна красуня, яка виступає в найлегшому дивізіоні, провела 13 поєдинків, в яких здобула вісім перемог при п'яти поразках.

    Через свою вроду Пейдж має багато шанувальників свого таланту. Зокрема, її сторінка в Instagram має понад 2,6 млн підписників.

    MMA / UFC UFC
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