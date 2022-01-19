Купання на Водохреща: мережу заполонили курйозні меми та фотожаби

Українці лізуть до ополонки, щоб зробити красиві фото для соцмереж?

Традиційно 19 січня українці вирушать до водойм, щоб зануритись у крижану воду

Сьогодні, 19 січня, мережа буквально вибухнула мемами і фотожабами, які присвячені купанню на Водохреща.

Зокрема, інтернет-гумористи жартують, що українці пірнають до ополонки лиш для того, щоб зробити красиві фото.

Нагадаємо, сьогодні в Україні відзначатиметься одне із найважливіших релігійних свят – Хрещення Господнє. Традиційно цього дня люди вирушать до водойм, щоб зануритись у крижану воду.

Для того, аби уникнути при цьому надзвичайних подій, у кожному регіоні визначені офіційні місця, куди можна прийти та скупатися.

Також, в Україну йдуть «хрещенські» морози.



