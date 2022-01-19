«Диву має бути місце». Тимошенко привітала українців із Водохрещем

Під час хрещення на Ісуса із неба у вигляді голуба зійшов Святий Дух, і пролунав голос Божий, тому свято і називається Богоявленням

Народна депутатка та лідерка партії «Батьківщини» Юлія Тимошенко привітала українців зі святом Водохреща. Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Тимошенко нагадала історію свята і що вода, освячена 18 і 19 січня, називається Богоявленською або Йорданською і має однакову силу і застосування: нею освячують храми та домівки, дають пити тяжкохворим, зберігають вдома протягом року до наступного Водохреща.

«Водохреща – знаменує собою очищення, оновлення, воно дарує нам надію, дає добрі сподівання, яких нам так не вистачає сьогодні. Кажуть, свята вода, набрана цього дня з освяченої ополонки, зберігає свої особливі властивості впродовж цілого року. Може й так… Зрештою, не все у цьому світі повинно мати раціональне пояснення. І диву має бути місце», – сказала Тимошенко.

Також депутатка побажала людям міцного здоров'я і радила берегти себе тим, хто збирається пірнати в ополонку.

«Багато хто з вас сьогодні пірне в ополонку, бо так велить традиція, характер або настрій. Будьте обережні та відповідальні. І нехай свята вода приносить лише користь!», – резюмувала вона.

Нагадаємо, сьогодні в Україні відзначатиметься одне із найважливіших релігійних свят – Хрещення Господнє. Традиційно цього дня люди вирушать до водойм, щоб зануритись у крижану воду. Для того, аби уникнути при цьому надзвичайних подій, у кожному регіоні визначені офіційні місця, куди можна прийти та скупатися.

Також, в Україну йдуть «хрещенські» морози.

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