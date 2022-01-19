  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    «Диву має бути місце». Тимошенко привітала українців із Водохрещем

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Водохреще&nbsp;це третє, найбільше й завершальне свято різдвяно-новорічного циклу - «Диву має бути місце». Тимошенко привітала українців із Водохрещем
    Водохреще це третє, найбільше й завершальне свято різдвяно-новорічного циклу
    Фото з відкритих джерел

    Під час хрещення на Ісуса із неба у вигляді голуба зійшов Святий Дух, і пролунав голос Божий, тому свято і називається Богоявленням

    Народна депутатка та лідерка партії «Батьківщини» Юлія Тимошенко привітала українців зі святом Водохреща. Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

    Тимошенко нагадала історію свята і що вода, освячена 18 і 19 січня, називається Богоявленською або Йорданською і має однакову силу і застосування: нею освячують храми та домівки, дають пити тяжкохворим, зберігають вдома протягом року до наступного Водохреща.

    «Водохреща – знаменує собою очищення, оновлення, воно дарує нам надію, дає добрі сподівання, яких нам так не вистачає сьогодні. Кажуть, свята вода, набрана цього дня з освяченої ополонки, зберігає свої особливі властивості впродовж цілого року. Може й так… Зрештою, не все у цьому світі повинно мати раціональне пояснення. І диву має бути місце», – сказала Тимошенко.

    Також депутатка побажала людям міцного здоров'я і радила берегти себе тим, хто збирається пірнати в ополонку.

    «Багато хто з вас сьогодні пірне в ополонку, бо так велить традиція, характер або настрій. Будьте обережні та відповідальні. І нехай свята вода приносить лише користь!», – резюмувала вона.

    Нагадаємо, сьогодні в Україні відзначатиметься одне із найважливіших релігійних свят – Хрещення Господнє. Традиційно цього дня люди вирушать до водойм, щоб зануритись у крижану воду. Для того, аби уникнути при цьому надзвичайних подій, у кожному регіоні визначені офіційні місця, куди можна прийти та скупатися.

    Також, в Україну йдуть «хрещенські» морози.

    Читайте також:
    Теги: Юлія Тимошенко вода свята хрещення час
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Диву має бути місце». Тимошенко привітала українців із Водохрещем