У Києві пункти утилізації новорічних ялинок працюватимуть до кінця січня

Здати ялинку можна в будні з 7.00 до 21.00

Комунальники подрібнюють дерева на щепу, яку потім використовують для мульчування лунок міських дерев

Киянам, які на свята встановлювали живу ялинку, радять викидати дерева не на смітник, а утилізувати належним чином. Адже, сухі дерева збільшують об'єм відходів міста та підвищують ризик виникнення пожеж на сміттєвих полігонах.

Аби правильно утилізувати новорічні ялинки, їх треба віддавати на спеціальні пункти утилізації, щоб рослини змогли принести користь і потім. Комунальники подрібнюють дерева на щепу, яку потім використовують для мульчування лунок міських дерев. Узимку мульча захищає коріння дерев від замерзання, а влітку – від пересихання та перегріву.

До кінця січня цього року в Києві працюватимуть пункти утилізації.

Здати ялинку можна в будні з 7.00 до 21.00 за адресами

Голосіївський район:

просп. Голосіївський, 87-Г;

парк «Покал», Столичне шосе.

Дарницький район:

вул. Тростянецька, 58-А;

фітнес-парк озеро Лебедине.

Деснянський район:

вул. Електротехнічна, 26;

парк «Молодіжний»;

парк з водними об’єктами вздовж просп. Ватутіна між просп. Маяковського та вул. Бальзака.

Дніпровський район:

просп. Визволителів, 6;

парк біля озера Тельбін;

парк біля кінотеатру «Аврора»;

парк на Русанівській набережній.

Оболонський район:

просп. Степана Бандери, 26-А;

парк «Наталка»;

парк на вул. Бережанській, 10-20.

Печерський район:

вул. Залізничне шосе, 61.

Подільський район:

вул. Дмитрівська, 16-А;

просп. Правди, 72-76.

Святошинський район:

вул. Бетховена, 8;

парк «Совки», вул. Жмеринська, 30-Г.

Солом’янський район:

вул. Новопольова, 95;

сквер по вул. Мартиросяна;

парк біля кінотеатру «Тампере»;

парк «Юність»;

парк «Орлятко».

Шевченківський район:

пров. Герцена, 6;

парк «Сирецький»;

парк «Нивки».

Дарницьке ЛПГ – Бориспільське шосе, 23 км;

Дарницьке ЛПГ – просп. Броварський, 2-А;

Дарницьке ЛПГ – вул. Радистів, 1-В;

Дарницьке ЛПГ – Микільське лісництво, квартал №35;

Дарницьке ЛПГ – Броварське лісництво, квартал №72.

Нагадаємо, у Києві з 17 січня розпочинається демонтаж святкових містечок.

Також із 16 грудня в Києві працювало 14 новорічних локацій для киян та гостей міста.

До слова, головна ялинка України потрапила до рейтингу найкрасивіших у Європі



