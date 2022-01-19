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    Думки вголос

    Вітання зі святом Хрещення Господнього

    Хай пам'ять про Хрещення Спасителя зміцнює у вірі - Вітання зі святом Хрещення Господнього
    Хай пам'ять про Хрещення Спасителя зміцнює у вірі
    фото: facebook.com/epifaniy

    Усі, хто приходив до Іоана Предтечі, мали щиро покаятися

    Відзначаючи сьогодні свято Хрещення Господа нашого Ісуса Христа, Богоявлення, ми поновлюємо в пам'яті ті події, що зблизили творіння із Його Творцем.

    У Своїй безмежній любові Господь воплотився і став Людиною. Хоча Він Сам був і є Джерелом чистоти й святості, проте як людина, охрестився – залишивши нам Таїнство Хрещення, священнодію, через яку ми донині переживаємо своє духовне народження в Господі та сповнюємося Божої благодаті.

    Усі, хто приходив до Іоана Предтечі, мали щиро покаятися, аби очиститися перед хрещенням у Йорданських водах. Спаситель не мав гріхів, і хрещення не могло зробити Його чистішим чи святішим.

    Проте Він так само, як і кожна людина, терпів спокуси від диявола. Під час 40-денного посту в пустелі Спасителя спокушають: владою, багатством, гординею – та Він відкидає гріх і словом Божим проганяє диявола й показує нам приклад боротьби та долання спокус.

    Дорогі брати і сестри! Щиро вітаю вас зі святом Хрещення Господнього! Нехай Божа підтримка допоможе вам опиратися спокусам, що збивають зі шляху спасіння, а пам'ять про Хрещення Спасителя зміцнює у вірі та надихає бути відданими Богу та наслідувати Його у кожному доброму вчинку.

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    Джерело: блог Митрополита Епіфанія

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    Теги: церква хрещення Свято Водохреща
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    Вітання зі святом Хрещення Господнього