Квести, розваги з роботами та віртуальною реальністю. У Львові стартував Дитячий форум



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Цього року очікують близько 15 тисяч відвідувачів

У Львові відкрили 11-й Дитячий форум. З 10 по 13 травня у львівському Палаці мистецтв, що на вул. Коперника, 17. Захід відбуватиметься у форматі великої просторової квест-гри «8 ключів Буквордсу».

У програмі Дитячого форуму - читання, конкурси, квести, розваги з роботами та віртуальною реальністю, майстер-класи, наукові досліди, спортивні розваги, новинки українських видавців на книжковому ярмарку. За задумом організаторів, діти-відвідувачі потрапляють до чарівного королівства «Буквордс» і подорожуватимуть тематичними землями королівства.

«За легендою, одного весняного ранку за книжковою шафою у Львові знайшли потаємні двері до чарівного королівства Буквордс. Кожного разу, коли відкриваємо нову книжку, нас чекає щось нове. Так і тут — ніколи не знаєш, що саме побачиш у нових землях Королівства: пригоди чи випробування, незабутні враження чи безцінний досвід. І все було б чудово, якби одного дня не сталася халепа — загубилися чарівні ключі, які тепер дітям-відвідувачам необхідно буде зібрати у форматі гри», — розповідають організатори.

На Дитячому форумі представлено 250 новинок дитячої літератури, виданих спеціально до форуму. Приїхали 35 найкращих дитячих видавництв. У книжковій галереї на вулиці найбільший стенд займає львівське «Видавництво Старого Лева».

«Спеціально для форуму підготували з десяток новинок для дітей. Це «Атлас міст» - продовження нашого безперечного хіта минулих років «Карти». Це велика ілюстрована книга, де на розвороті вказано одне місто світу і все найцікавіше, що є у ньому у формі малюнків та надписів. Її вартість 300 гривень. Цікавим буде для дітей шкільного віку і навіть їхніх батьків «Ботанікум» - ілюстрований альбом про рослинний світ. Для допитливих і дуже розумних дітей віком від 10 років є книга про мови програмування. Ще один хіт – книга-вімельбух «Незвичайні професії» українських авторів і ілюстраторів. У книзі зібрані оповіді і ілюстрації про незвичайні професії, що бувають у світі – наприклад, обіймач панд чи склодув ялинкових прикрас та інші», - каже представник «Видавництва Старого Лева» Леся Пантєлєєва.

Відбудеться понад 1200 заходів у програмі на 8-ми тематичних просторах: «Печера Жахайликів» (література), «Камелот» (спорт та рухливі ігри), «Задзеркалля» (музика та театр), «Галактична імперія» (наука та винахідництво), «Зачарований ліс» (екологія та мандри), «Ігросфера» (фестиваль настільких ігор), «Галявина Єдинорогів» (творчі майстер-класи), «Долина Драконів» (музейний простір), окремо діятиме простір для дошкільнят — Королівський дитячий садочок. Будуть також настільні ігри, медичні майстер-класи і зустрічі зі знаменитими спортсменами. Талант до науки та винаходів можна буде проявити на тематичному просторі «Галактична імперія». Там дітей вчитимуть програмуванню, основам робототехніки і заохочуватимуть до мандрів віртуальною реальністю.

Традиційно на форумі представлять і насичену літературну програму. Серед гостей-письменників Лариса Денисенко, Галина Ткачук, Іван Андрусяк, Володимир Арєнєв і багатьох інших авторів. Загалом у програмі запланували тисячу заходів для дітей від 0 до 13 років.

12 травня відбудуться заходи за участі в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун. Що спільного має читання з вакцинацією і вибором сімейного лікаря, в чому сила дівчат – все це вона розкаже на Дитячому форумі.

Цього року очікують близько 15 тис. відвідувачів. Вхід на площу перед Палацом, на галерею безкоштовний. А вже в самому Палаці буде відбуватися дійство, на яке потрібно мати квитки. Вартість для дітей 1 день – 60 грн., 4 дні – 90 грн. Для дітей з багатодітних і малозабезпечених родин, осіб з інвалідністю, дітей переселенців, учасників АТО, учасників бойових дій і героїв Майдану, вихованців дитячих будинків та інтернатів, дітей-сиріт та напівсиріт, пенсіонерів вхід безкоштовний.

Джерело: Gazeta.ua