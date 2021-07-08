Лапландія потерпає від рекордної спеки (фото)

Вчені давно передбачали, що теплові рекорди почастішають навіть у найхолодніших куточках світу

У скандинавських країнах, зокрема у Лапландії (найпівнічніша провінція Фінляндії), зареєстрували рекордну спеку. Про це інформує Guardian.

У регіоні, який традиційно асоціюється зі снігом і морозами, температура піднялася до 33,6 °C. 4 липня був найспекотнішим днем із 1914 року, коли повітря нагрілося до 34,7°C.

У червні 2021 року Національний метеорологічний інститут Фінляндії, а також кілька інститутів у Швеції і Норвегії зафіксували в деяких областях найвищу температуру з 1844 року. Кліматологи вважають, що найближчим часом ситуація ускладниться, і світу необхідно більш активно готуватися до екстремальної спеки.

Через викиди парникових газів у всьому світі підвищуються температури, і вчені давно передбачали, що теплові рекорди почастішають. Останні підвищення температури перевершили навіть песимістичні сценарії кліматичних моделей.

Додамо, що у червні в США та Канаді температура досягла рекордної позначки в 49,6 °C. Більше 500 смертей були пов'язані зі спекою, яка також стала причиною лісових пожеж та паводків талої води. Вчені підкреслили, що аналогічні тенденції можна знайти в багатьох інших частинах світу, хоча про них часто не повідомляється, особливо у країнах Африки на південь від Сахари, де не так багато станцій моніторингу та які набагато менше висвітлюються в ЗМІ.

Нагадаємо, що в Києві середньомісячна температура повітря у червні склала +21,3°С, що на 1,8°С вище за кліматичну норму.

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