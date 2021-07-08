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    Лапландія потерпає від рекордної спеки (фото)

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    Аномальна спека є глобальною проблемою - Лапландія потерпає від рекордної спеки (фото)
    Аномальна спека є глобальною проблемою
    Фото з відкритих джерел

    Вчені давно передбачали, що теплові рекорди почастішають навіть у найхолодніших куточках світу

    У скандинавських країнах, зокрема у Лапландії (найпівнічніша провінція Фінляндії), зареєстрували рекордну спеку. Про це інформує Guardian.

    У регіоні, який традиційно асоціюється зі снігом і морозами, температура піднялася до 33,6 °C. 4 липня був найспекотнішим днем із 1914 року, коли повітря нагрілося до 34,7°C.

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    Лапландія потерпає від рекордної спеки (фото)
    Лапландія потерпає від рекордної спеки (фото)
    Лапландія потерпає від рекордної спеки (фото)
    Лапландія потерпає від рекордної спеки (фото)
    Лапландія потерпає від рекордної спеки (фото)
    Лапландія потерпає від рекордної спеки (фото)
    Лапландія потерпає від рекордної спеки (фото)

    У червні 2021 року Національний метеорологічний інститут Фінляндії, а також кілька інститутів у Швеції і Норвегії зафіксували в деяких областях найвищу температуру з 1844 року. Кліматологи вважають, що найближчим часом ситуація ускладниться, і світу необхідно більш активно готуватися до екстремальної спеки.

    Через викиди парникових газів у всьому світі підвищуються температури, і вчені давно передбачали, що теплові рекорди почастішають. Останні підвищення температури перевершили навіть песимістичні сценарії кліматичних моделей.

    Додамо, що у червні в США та Канаді температура досягла рекордної позначки в 49,6 °C. Більше 500 смертей були пов'язані зі спекою, яка також стала причиною лісових пожеж та паводків талої води. Вчені підкреслили, що аналогічні тенденції можна знайти в багатьох інших частинах світу, хоча про них часто не повідомляється, особливо у країнах Африки на південь від Сахари, де не так багато станцій моніторингу та які набагато менше висвітлюються в ЗМІ.

    Нагадаємо, що в Києві середньомісячна температура повітря у червні склала +21,3°С, що на 1,8°С вище за кліматичну норму.

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    Теги: США Фінляндія спека рекорд
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    Лапландія потерпає від рекордної спеки (фото)