Спека посилюватиметься: погода в Україні на 8 липня

Синоптики прогнозують зростання температурних показників

У четвер, 8 липня, в Україні прогнозують суху та теплу погоду. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко. За її словами, 8-го липня антициклон остаточно витіснить південний циклон із його дощами з нашої території і тому практично повсюди в Україні очікується суха погода.

«Температура повітря поступово розкручується. Завтра протягом дня у більшості областей передбачається +27...+33 градуси. Надалі спека в Україні посилюватиметься», – повідомила синоптикиня.

У Києві 8 липня пануватиме суха сонячна погода. Найближчої ночі до +20 градусів, завтра вдень +28...+30 градусів.

Найближчими днями і на наступному тижні чекаємо на подальше підвищення температури повітря, спеку.

Раніше повідомляли, що для охочих провести відпустку біля моря цього тижня встановиться найсприятливіша погода. На українському узбережжі Чорного та Азовського морів у середу й четвер ще пройдуть місцями дощі. Але до кінця поточного робочого тижня на зміну циклону прийде антициклон, на морських курортах України стане жарко, до +31 °С вдень.

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