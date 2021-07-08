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    Спека посилюватиметься: погода в Україні на 8 липня

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    Середина липня стане спекотною - Спека посилюватиметься: погода в Україні на 8 липня
    Середина липня стане спекотною

    Синоптики прогнозують зростання температурних показників

    У четвер, 8 липня, в Україні прогнозують суху та теплу погоду. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко. За її словами, 8-го липня антициклон остаточно витіснить південний циклон із його дощами з нашої території і тому практично повсюди в Україні очікується суха погода.

    «Температура повітря поступово розкручується. Завтра протягом дня у більшості областей передбачається +27...+33 градуси. Надалі спека в Україні посилюватиметься», – повідомила синоптикиня.

    У Києві 8 липня пануватиме суха сонячна погода. Найближчої ночі до +20 градусів, завтра вдень +28...+30 градусів.

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    Спека посилюватиметься: погода в Україні на 8 липня

    Найближчими днями і на наступному тижні чекаємо на подальше підвищення температури повітря, спеку.

    Раніше повідомляли, що для охочих провести відпустку біля моря цього тижня встановиться найсприятливіша погода. На українському узбережжі Чорного та Азовського морів у середу й четвер ще пройдуть місцями дощі. Але до кінця поточного робочого тижня на зміну циклону прийде антициклон, на морських курортах України стане жарко, до +31 °С вдень.

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    Теги: прогноз погоди спека повітря Наталка Діденко
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    Спека посилюватиметься: погода в Україні на 8 липня