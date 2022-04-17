Лисичанський НПЗ. Наслідки обстрілу та рятувальна операція в об'єктиві Reuters

Російський агресор нищить все на своєму шляху

Лисичанський НПЗ на Луганщині у суботу, 16 квітня, зазнав обстрілу з боку російського агресора. Наслідки обстрілу, та роботу рятувальників сфотографували журналісти Reuters.

За допомогою цих світлин можна оцінити масштаби пожежі, яку спричинили дії Росії.

Варто зазначити, що за словами глави обласної військової адміністрації Сергія Гайдая, пожежа здійнялася на площі у 5000 кв.м.

Нагадаємо, що уранці в суботу, 16 квітня, російські військові обстріляли ринок у місті Лисичанськ, що у Луганській області. Внаслідок ворожого обстрілу на ринку сталася пожежа, інформацію щодо постраждалих уточнюють.