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    Лисичанський НПЗ. Наслідки обстрілу та рятувальна операція в об'єктиві Reuters

    Площа пожежі склала 5000 кв. м - Лисичанський НПЗ. Наслідки обстрілу та рятувальна операція в об'єктиві Reuters
    Площа пожежі склала 5000 кв. м
    фото: Reuters

    Російський агресор нищить все на своєму шляху

    Лисичанський НПЗ на Луганщині у суботу, 16 квітня, зазнав обстрілу з боку російського агресора. Наслідки обстрілу, та роботу рятувальників сфотографували журналісти Reuters.

    За допомогою цих світлин можна оцінити масштаби пожежі, яку спричинили дії Росії.

    Варто зазначити, що за словами глави обласної військової адміністрації Сергія Гайдая, пожежа здійнялася на площі у 5000 кв.м.

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    Лисичанський НПЗ. Наслідки обстрілу та рятувальна операція в об'єктиві Reuters
    Лисичанський НПЗ. Наслідки обстрілу та рятувальна операція в об'єктиві Reuters
    Лисичанський НПЗ. Наслідки обстрілу та рятувальна операція в об'єктиві Reuters
    фото: Reuters

    Нагадаємо, що уранці в суботу, 16 квітня, російські військові обстріляли ринок у місті Лисичанськ, що у Луганській області. Внаслідок ворожого обстрілу на ринку сталася пожежа, інформацію щодо постраждалих уточнюють.

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    Теги: росія окупанти Луганщина війна Україна окупація #stoprussia
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    Лисичанський НПЗ. Наслідки обстрілу та рятувальна операція в об'єктиві Reuters