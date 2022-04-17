Майже сотня будинків у Броварах залишаються без світла через ракетний удар

Після обстрілу Броварів частина міста залишилась без світла і води

У Броварах через ракетний удар досі залишаються без електропостачання 98 багатоквартирних будинків. Фахівці продовжують роботи по відновленню мереж, каже мер Броварів Ігор Сапожко.

«Станом на 17:00 досі відсутнє електропостачання в 98-х багатоквартирних будинках нашого міста», – написав Сапожко.

За його словами, мова йде про:

вул. Гагаріна - 2 будинки,

вул. Героїв Небесної Сотні - 7 будинків,

вул. Декабристів - 1 будинок,

вул. Київська - 7 будинків,

вул. Короленка - 27 будинків,

вул. Лісова - 2 будинки,

бульв. Незалежності - 6 будинків,

вул. Симона Петлюри - 25 будинків,

вул. Василя Симоненка - 5 будинків,

вул. Шолом Алейхема - 3 будинки,

вул. Марії Лагунової - 13 будинків.

«Проводяться аварійні перепідключення. Зараз всі зусилля ремонтних бригад ДТЕК направлені на максимально швидке поновлення електропостачання в усьому місті», - зазначив Сапожко.

Що стосується відновлення водопостачання, за словами мера, наразі комунальні служби продовжують технічні ремонтні роботи та водоочисних спорудах.

«Комунальники роблять все можливе для того, щоб відновити водопостачання та водовідведення в найкоротший термін. Роботи тривають задля максимально швидкого поновлення надання комунальних послуг у місті», - додав мер Броварів.

Нагадаємо, сьогодні вранці російські війська завдали ракетного удару по Броварах і пошкодили кілька об'єктів місцевої інфраструктури. Згодом мер попередив про перебої з водою.