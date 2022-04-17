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    Майже сотня будинків у Броварах залишаються без світла через ракетний удар

    Ремонтні бригади&nbsp;проводять аварійні перепідключення - Майже сотня будинків у Броварах залишаються без світла через ракетний удар
    Ремонтні бригади проводять аварійні перепідключення
    фото: ДТЕК

    Після обстрілу Броварів частина міста залишилась без світла і води

    У Броварах через ракетний удар досі залишаються без електропостачання 98 багатоквартирних будинків. Фахівці продовжують роботи по відновленню мереж, каже мер Броварів Ігор Сапожко.

    «Станом на 17:00 досі відсутнє електропостачання в 98-х багатоквартирних будинках нашого міста», – написав Сапожко.

    За його словами, мова йде про:

    • вул. Гагаріна - 2 будинки,
    • вул. Героїв Небесної Сотні - 7 будинків,
    • вул. Декабристів - 1 будинок,
    • вул. Київська - 7 будинків,
    • вул. Короленка - 27 будинків,
    • вул. Лісова - 2 будинки,
    • бульв. Незалежності - 6 будинків,
    • вул. Симона Петлюри - 25 будинків,
    • вул. Василя Симоненка - 5 будинків,
    • вул. Шолом Алейхема - 3 будинки,
    • вул. Марії Лагунової - 13 будинків.

    «Проводяться аварійні перепідключення. Зараз всі зусилля ремонтних бригад ДТЕК направлені на максимально швидке поновлення електропостачання в усьому місті», - зазначив Сапожко.

    Що стосується відновлення водопостачання, за словами мера, наразі комунальні служби продовжують технічні ремонтні роботи та водоочисних спорудах.

    «Комунальники роблять все можливе для того, щоб відновити водопостачання та водовідведення в найкоротший термін. Роботи тривають задля максимально швидкого поновлення надання комунальних послуг у місті», - додав мер Броварів.

    Нагадаємо, сьогодні вранці російські війська завдали ракетного удару по Броварах і пошкодили кілька об'єктів місцевої інфраструктури. Згодом мер попередив про перебої з водою.

    Теги: росія окупанти війна електроенергія мер Україна ДТЕК водопостачання будинок окупація #stoprussia
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    Майже сотня будинків у Броварах залишаються без світла через ракетний удар