Під Маріуполем рашисти закатували українського письменника

Окупанти схопили Євгена Баля, кинули «на підвал», де жорстоко побили

Від рук російських окупантів загинув журналіст, письменник, волонтер, член Національної спілки журналістів України та Національної спілки письменників України Євген Баль. Про це повідомляється на сторінці НСЖУ в Telegram.

78-річного Баля 18 березня російські військові схопили в нього вдома – в приморському Мелекіному під Маріуполем.

«Приводом для затримання начебто стали «компрометуючі» фото разом із українськими військовими. Окупанти перевернули догори дном будинок, а самого господаря забрали «на підвал». За три дні його, жорстоко побитого, відпустили», - розповіла перша секретарка НСЖУ Ліна Кущ.

2 квітня Баль пішов із життя. Його смерть стала наслідком катувань, яким піддали журналіста-ветерана російські окупанти.

Капітан 1 рангу у відставці, моряк-підводник Євген Баль останніми роками писав і видавав книги, спогади, із початку війни на Донбасі в 2014 році активно включився в допомогу військовим та мирним мешканцям. Він зустрічався із морськими піхотинцями, із бійцями полку «Азов», із морськими прикордонниками – з багатьма військовими підрозділами, які обороняли Маріуполь та Україну.

У 2014-му він був одним із активних мешканців Мелекіного, які не дозволили підняти над селом російський прапор. Він захищав український прапор над сільрадою.

Як повідомлялося, 20 березня російські окупанти відпустили з полону українського журналіста Олега Батурина. Вороги утримували його майже вісім днів.