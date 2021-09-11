Мешканка Дніпра відростила волосся до п’ят і розповіла, скільки витрачає на догляд за ним (фото)

Олена Ануфрієва відрощує волосся з 12 років

Мешканка Дніпра Олена Ануфрієва відрощує волосся з 12 років, і зараз її коса вже торкається підлоги. Місцева Рапунцель активно доглядає за локонами, тому вони виглядають густими й здоровими. Про це пише dnepr.info.

Українка зізналася, що на доглядову косметику вона витрачає чимало коштів, адже однієї баночки шампуню на місяць на таку копицю замало.

До того ж щоб волосся виглядало свіжо й охайно, необхідні ще дорогі маски, кондиціонери, бальзами та інша косметика. В середньому, на місяць Олена витрачає на догляд за волоссям 150 доларів.

Юристка і молода мама активно відпускати довжину почала у підлітковому віці, до цього дівчина носила каре.

«Мені просто захотілося довге волосся. Спочатку думала, що воно будуть до пояса, потім нижче попи, потім до колін, а потім багато років я тримала довжину до п'ят. Під час вагітності волосся стало набагато більше – я вже не захотіла його відрізати. Довжину найближчим час прибирати точно не збираюся. Я кайфую від свого волосся!», – поділилася Ануфрієва.

Дніпрянка веде сторінку в Instagram, за якою стежать 12,6 тисячі користувачів. Там «Дніпровська Рапунцель» регулярно публікує знімки з фотосесій, а також показує свої будні.

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