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    Мешканка Дніпра відростила волосся до п’ят і розповіла, скільки витрачає на догляд за ним (фото)

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    Красиве волосся обходиться недешево - Мешканка Дніпра відростила волосся до п’ят і розповіла, скільки витрачає на догляд за ним (фото)
    Красиве волосся обходиться недешево
    Фото instagram.com/rapunzel_ua

    Олена Ануфрієва відрощує волосся з 12 років

    Мешканка Дніпра Олена Ануфрієва відрощує волосся з 12 років, і зараз її коса вже торкається підлоги. Місцева Рапунцель активно доглядає за локонами, тому вони виглядають густими й здоровими. Про це пише dnepr.info.

    Українка зізналася, що на доглядову косметику вона витрачає чимало коштів, адже однієї баночки шампуню на місяць на таку копицю замало.

    До того ж щоб волосся виглядало свіжо й охайно, необхідні ще дорогі маски, кондиціонери, бальзами та інша косметика. В середньому, на місяць Олена витрачає на догляд за волоссям 150 доларів.

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    Фото instagram.com/rapunzel_ua
    Фото instagram.com/rapunzel_ua
    Фото instagram.com/rapunzel_ua
    Фото instagram.com/rapunzel_ua

    Юристка і молода мама активно відпускати довжину почала у підлітковому віці, до цього дівчина носила каре.

    «Мені просто захотілося довге волосся. Спочатку думала, що воно будуть до пояса, потім нижче попи, потім до колін, а потім багато років я тримала довжину до п'ят. Під час вагітності волосся стало набагато більше – я вже не захотіла його відрізати. Довжину найближчим час прибирати точно не збираюся. Я кайфую від свого волосся!», – поділилася Ануфрієва.

    Дніпрянка веде сторінку в Instagram, за якою стежать 12,6 тисячі користувачів. Там «Дніпровська Рапунцель» регулярно публікує знімки з фотосесій, а також показує свої будні.

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    Теги: Дніпро Instagram
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    Мешканка Дніпра відростила волосся до п’ят і розповіла, скільки витрачає на догляд за ним (фото)