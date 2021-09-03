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    Хвостаті зірки: названо найпопулярніших котів в Instagram

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    Один з найпопулярніших котів в інтернеті -&nbsp;Грампі Кет - Хвостаті зірки: названо найпопулярніших котів в Instagram
    Один з найпопулярніших котів в інтернеті - Грампі Кет
    Фото: Instagram

    Коти є справжніми зірками інтернету. А в Instagram вони збирають мільйони підписників

    Милі хвостики легко стають зірками реклами і популярними блогерами. Не вірите? Дивіться самі: видання GSMinfo зробило добірку найпопулярніших котів соціальної мережі Instagram.

    Хосіко @hosico_cat

    Хосіко – відомий котик-блогер майже з двома мільйонами підписників в Instagram. Котик користується популярністю у інших блогерів, які задіюють його в цікавих фотопроектах.

    Гамільтон @hamilton_the_hipster_cat

    Ще один відомий кіт в Instagram має майже 765 тисяч адептів. Популярність Гамільтона зросла через незвичайне забарвлення. На його обличчі ніби намальовані красиві білі вуса. Ця особливість стала його візитною карткою в інтернеті.

    Кобі @cobythecat

    Білосніжний Кобі з неймовірними кристально-блакитними очима. За Instagram котика стежить майже два мільйони підписників. Господарі Кобі створили сайт, де публікуються не лише найкрасивіші фото з ним, а й художня творчість його фанатів.

    Кобі – перший кіт-блогер, у якого з’явилася своя арт-група.

    Грампі Кет @realgrumpycat

    Grumpy Cat – кішка, яка стала знаменитістю, завдяки своїй вічно невдоволеної мордочці. На жаль, Грампі пішла з життя три роки тому, але залишилася в пам’яті своїх підписників як найзнаменитіша кішка в інтернеті.

    Грампі лишила пособі 2,4 мільйона підписників.

    Буся @st_busya

    У Бусі понад 140 000 підписників, і вона теж котоблогер. Кішечка носить приголомшливі окуляри, вибирає вбрання і приміряє розкішні парики. Буся рекламує товари для тварин, а також зоомагазини. В акаунті багато гумористичного контенту.

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    Теги: Instagram
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    Хвостаті зірки: названо найпопулярніших котів в Instagram