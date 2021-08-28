У Дніпрі представили колекцію одягу для похорону. Моделі позували у трунах

Щоб продемонструвати вбрання, моделям довелося лягти в труни, закрити очі і скласти відповідним чином руки

Жінка повинна бути красивою та стильною і після смерті, упевнені автори колекції

У місті Дніпро одне з місцевих ритуальних агентств презентувало колекцію жіночого одягу для похорону. Як пояснили в агентстві, жінка повинна бути красивою і стильною і після смерті, пише FaceNews.ua.

Як інформував Telegram-канал «Дніпро Обласний», щоб продемонструвати вбрання, моделям довелося лягти в труни, закрити очі і скласти відповідним чином руки. Деякі з них тримали в руках квіти. Крім того, біля трун були виставлені і похоронні вінки.

Дівчата були одягнені в сукні різних кольорів: золотого, червоного, синього, чорного та інших. Їх голови були покриті хустками.

Раніше лікар-педіатр і телеведучий Євген Комаровський пояснив, що похорони померлих від Covid-19 проводяться в закритих трунах не через ризик зараження здорових людей.