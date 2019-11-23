«Ми не зможемо це забути». Як президент, урядовці та релігійні лідери вшановували жертв Голодоморів (фоторепортаж)

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Президент України Володимир Зеленський під час уростистостей присвячених Дню пам'яті жертв голодоморів, 23 листопада 2019 року Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Перші особи держави вшанували пам’ять жертв Голодоморів

У Києві до 86-х роковин Голодомору пройшли врочисті заходи, де вшанували загиблих українців під час штучно створеного голоду в 1932-1933 роках.

Участь у жалобних заходах у Національному музеї голодомору – геноциду взяли вищі посадові особи держави, зокрема, президент Володимир Зеленський з дружиною, прем’єрміністр Олексій Гончарук, експрезидент Віктор Ющенко з дружиною і інші представники органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадськості, духовенства, іноземні гості.

Перші особи держави та іноземні гості

Президент Володимир Зеленський заявив, що Голодомор був геноцидом українського народу, що вчинив тоталітарний сталінський режим.

«Як взагалі може з’явитися думка знищити цілий народ? Як можна забрати у людей останню крихту хліба, а з нею – останню крихту надії. Надії, що ти або хоча б твої діти доживуть до наступного ранку», - наголосив Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський

Президент навів цифри, що від Голодомору 1932-1933 років померло від чотирьох до восьми мільйонів українців. Ці втрати зіставні з нашими втратами у Другій світовій війні.

«Ми – українці. І нам усе до снаги. Але є дві речі, яких ми ніколи не зможемо. Не зможемо це забути. І не зможемо це пробачити», - заявив Зеленський.

Cьогодні о 16:00 пройшла загальнонаціональна акція «Запали свічку».

Українці вшанували пам'ять жертв Голодоморів

Президентське подружжя поклало пам’ятні колоски скорботи до знаку жертвам Голодомору, що на Михайлівській площі у Києві. Володимир та Олена Зеленські також вшанували пам’ять загиблих хвилиною мовчання.

Президент та перша леді

Сьогодні, 23 листопада, у храмах провели поминальні панахиди за загиблими внаслідок голодоморів в Україні.

До 30 листопада триватиме виставка-реквієм «Не згасне в серці пам’яті свіча» у Міській спеціалізованій молодіжній бібліотеці «Молода гвардія».

До 29 листопада у Державному архіві Києва відбуватиметься виставка архівних документів «До Дня пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні».

До слова, за останніми соціологічними дослідженнями, в Україні 82% громадян вважають, що Голодомор 1932-33 рр. був геноцидом українського народу.

День пам'яті жертв Голодоморів, 23 листопада 2019 року

День пам’яті жертв Голодоморів відзначається щорічно в четверту суботу листопада на підставі президентських указів 1998 та 2007 років. У ХХ сторіччі українці пережили три голодомори: 1921-1923, 1932-1933 і голод 1946-1947 років. Утім, наймасштабнішим був Голодомор 1932-1933 років – геноцид українського народу, здійснюваний тоталітарним комуністичним режимом СРСР.