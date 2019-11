Мережу насмішив реп про Зеленського у виконанні Дональда Трампа (відео)



Американський лідер постав в соцмережах у ролі музиканта в жанрі мамбл-реп

Трампа перетворили в рок-зірку. Промову «Я нічого не хочу» перетворили на пісню

Промова президента США Дональда Трампа про те, що йому нічого не потрібно від України, користувачі мережі перетворили в пісні рок-груп.

Йдеться про його виступі перед журналістами 20 листопада. Під час спічу він прокоментував свідчення американського посла в Європейському союзі Гордона Сондленда в Конгресі США на засіданні, присвяченому діяльності Трампа.

«Була дуже коротка і різко обірвана розмова, яка була у нього (Сондленда – ред.) зі мною. Кажуть, він був не в дуже хорошому настрої – у мене завжди гарний настрій, я не знаю, що це таке. Він тільки що сказав – він говорить про мою відповідь... І ось вона – моя відповідь, яку він відтворив, тільки що відтворив. Ви готові? Ваші камери працюють? «Я не хочу нічого. Ось чого я хочу від України. Ось що я сказав. «Я нічого не хочу». Я сказав це двічі», – заявив він.

Цю заяву Трамп читав з блокнота, який зняли фотографи. Знімки стали вірусними ще і з тієї причини, що президент США неправильно написав ім’я президента України Володимира Зеленського.

«Мені нічого не потрібно. Мені нічого не потрібно. Мені не потрібно ніякої послуги за послугу. Скажи президенту Зеленському (прізвище українського лідера було написано як «Zellinsky», а не «Zelensky»- ред.) зробити те, що потрібно. Це заключне слово президента США», – написано ту блокноті.

Користувачі соцмереж перетворили текст цієї пам’ятки в музичні композиції. Наприклад, в жанрі мамбл-реп чи рок.

somebody on twitter today: trump's weird hand-scrawled denial today sounds like a ramones song.



me: pic.twitter.com/mynZjx0E0M — Alex Kliment (@SaoSasha) November 21, 2019

Emo Trump recites poem on White House lawn pic.twitter.com/rAD3xRjX4L — Nick Lutsko (@NickLutsko) November 20, 2019

.@pattonoswalt made a tweet that showed Trump’s handwritten notes and the caption was simply “Morrissey voice:”.



Needless to say, I got inspired and put WAY to much effort into this. pic.twitter.com/heOiOhl90P — RuPaul Giamatti (@BenJamminAsh) November 21, 2019