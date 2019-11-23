«Пам’яєтаємо. Помстимось»: У Києві біля посольства Росії пройшла акція з нагоди роковин Голодомору



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Аналогічні акції відбулися і біля дипломатичних представництв Росії в інших містах: Харкові, Львові, Одесі

Акцію організували представники «Об’єднання добровольців» та «Всесвітнього руху патріотів України»

У Києві 23 листопада біля посольства Росії зібралися активісти з нагоди Дня пам’яті жертв Голодомору. Учасники обклеїли паркан дипустанови банерами з написом «Голодомор 1932-1933. Пам’яєтаємо. Помстимось».

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Зазначається, що акцію організували представники «Об’єднання добровольців» та «Всесвітнього руху патріотів України».

Як пояснили самі учасники журналістам, мета акції – нагадати про відповідальність у Голодоморі Радянського Союзу, правонаступницею якого вважає себе сучасна Росія.

«Ми уже п’ятий рік поспіль проводимо таку акцію поблизу російського консульства. Так нагадуємо суспільству і самим собі хто винен у цих смертях, адже велика кількість і дорослих, і малих в часи Голодомору загинули дуже жорстокою смертю. Росія вбивала українців тоді і продовжує робити це і нині тільки в інший спосіб», – йшлося в анонсі акції, оприлюдненому 20 листопада.

Аналогічні акції відбулися і біля дипломатичних представництв Росії в інших містах: Харкові, Львові, Одесі.

Росія не визнала штучний характер Голодомору 1932-1933 років. Російська дипломатія і частина ангажованої Кремлем наукової спільноти активно поширюють у світі, і насамперед у країнах Заходу, тезу про те, що Голодомор не може бути визнаний геноцидом, бо, за їхніми твердженнями, то був «голод, викликаний природними факторами, що охопив багато республік СРСР».

Нагадаємо, вранці 23 листопада президент з дружиною вшанували пам’ять жертв Голодомору 1932-1933 років.

Президентське подружжя поклало пам’ятні колоски скорботи до знаку жертвам Голодомору, що на Михайлівській площі у Києві. Володимир та Олена Зеленські також вшанували пам’ять загиблих хвилиною мовчання.

Як повідомлялося, у Національному музеї Голодомору – геноциду вшановують загиблих українців.

Сьогодні, 23 листопада, у храмах провели поминальні панахиди за загиблими внаслідок голодоморів в Україні.

До 30 листопада триватиме виставка-реквієм «Не згасне в серці пам’яті свіча» у Міській спеціалізованій молодіжній бібліотеці «Молода гвардія».

До 29 листопада у Державному архіві Києва відбуватиметься виставка архівних документів «До Дня пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні».

До слова, за останніми соціологічними дослідженнями, в Україні 82% громадян вважають, що Голодомор 1932-33 рр. був геноцидом українського народу.

День пам’яті жертв Голодоморів відзначається щорічно в четверту суботу листопада на підставі президентських указів 1998 та 2007 років. У ХХ сторіччі українці пережили три голодомори: 1921-1923, 1932-1933 і голод 1946-1947 років. Утім, наймасштабнішим був Голодомор 1932-1933 років – геноцид українського народу, здійснюваний тоталітарним комуністичним режимом СРСР.