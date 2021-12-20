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    Ялинкопад в Україні: вже у чотирьох містах дерева не достояли до Нового року

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    У Маріуполі&nbsp;різдвяне дерево впало через сильні пориви вітру у день святого Миколая&nbsp; - Ялинкопад в Україні: вже у чотирьох містах дерева не достояли до Нового року
    У Маріуполі різдвяне дерево впало через сильні пориви вітру у день святого Миколая 
    скріншот з відео

    Комунальники кажуть, що дерева падають через сильний вітер

    В Україні через сильний вітер і помилки при встановленні конструкцій розпочався справжній «ялинкопад». Щонайменше у чотирьох містах впали головні новорічні дерева, передають «Вікна новини».

    Першою не втрималась і впала ялинка в Романові Житомирської області Інцидент вийшов доволі гучним, адже під час транспортування дерево обірвало дроти і залишило «без світла» два села, а під час самого ялинкопаду мало не загинув чоловік, який перебував на верхівці.

    Найпершою не втрималась і впала ялинка в Романові
    Найпершою не втрималась і впала ялинка в Романові

    У Квасилові Рівненської новорічне дерево зламав сильний вітер.

    На Рівненщині вітер зламав новорічну ялинку
    На Рівненщині вітер зламав новорічну ялинку

    Як повідомили комунальники, вони оперативно працювали, аби швидше відновити та закріпити новорічне дерево. Наразі ялинку відновили.

    Ялинка у Маріуполі вирішила впасти просто в День святого Миколая.

    Новорічне дерево переламалось навпіл 17-ї години, коли біля нього гуляло чимало людей. У результаті ялинкопаду ніхто не постраждав.

    Ще одну ялинку «здуло» вітром у Лебедині на Сумщині.

    У Лебедині на Сумщині впала новорічна ялинка
    У Лебедині на Сумщині впала новорічна ялинка

    «Сильний буревій. Хоч стояла вона на розтяжках, але вони лопнули і вона впала. Не витримала й основа. Її вивернуло з корінням. Цьогорічна ялинка має висоту 20 метрів, вона десь на 5 метрів вища, ніж зазвичай», – повідомив ЗМІ міський голова Лебедина Олександр Бакликов.

    Також нагадаємо, що у Кропивницькому з вертепу зникли ягня та корова.

    Теги: Маріуполь Донеччина Сумщина аварія новорічні свята Житомирщина Рівненщина ялинка вітер буревій
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    Ялинкопад в Україні: вже у чотирьох містах дерева не достояли до Нового року