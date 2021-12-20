Ялинкопад в Україні: вже у чотирьох містах дерева не достояли до Нового року
Комунальники кажуть, що дерева падають через сильний вітер
В Україні через сильний вітер і помилки при встановленні конструкцій розпочався справжній «ялинкопад». Щонайменше у чотирьох містах впали головні новорічні дерева, передають «Вікна новини».
Першою не втрималась і впала ялинка в Романові Житомирської області Інцидент вийшов доволі гучним, адже під час транспортування дерево обірвало дроти і залишило «без світла» два села, а під час самого ялинкопаду мало не загинув чоловік, який перебував на верхівці.
У Квасилові Рівненської новорічне дерево зламав сильний вітер.
Як повідомили комунальники, вони оперативно працювали, аби швидше відновити та закріпити новорічне дерево. Наразі ялинку відновили.
Ялинка у Маріуполі вирішила впасти просто в День святого Миколая.
Новорічне дерево переламалось навпіл 17-ї години, коли біля нього гуляло чимало людей. У результаті ялинкопаду ніхто не постраждав.
Ще одну ялинку «здуло» вітром у Лебедині на Сумщині.
«Сильний буревій. Хоч стояла вона на розтяжках, але вони лопнули і вона впала. Не витримала й основа. Її вивернуло з корінням. Цьогорічна ялинка має висоту 20 метрів, вона десь на 5 метрів вища, ніж зазвичай», – повідомив ЗМІ міський голова Лебедина Олександр Бакликов.
Також нагадаємо, що у Кропивницькому з вертепу зникли ягня та корова.