Реконструкція Пейзажної алеї в Києві подорожчала на 22 млн грн

Під час реконструкції Пейзажної алеї виникла необхідність у виконанні додаткових будівельних робіт

Комунальна корпорація «Київавтодор» 16 грудня замовила ТОВ «Ростдорстрой» додаткові будівельні роботи з реконструкції Пейзажної алеї у Шевченківському районі за 22,09 млн грн. Про це повідомляється в системі Prozorro.

«Київавтодор» замовив ТОВ «Ростдорстрой» реконструкцію Пейзажної алеї у квітні минулого року за 110,72 млн грн.

«У процесі виконання робіт, враховуючи протокол доручень київського міського голови Віталія Кличка від 10.12.2020, з метою поєднання пішохідним променадом вул. Гончарної та арт-платформи біля сходів з Пейзажної алеї, виникла необхідність у виконанні додаткових будівельних робіт, які не зазначені у початковому проєкті, але пов’язані з основними дорожніми роботами», – йдеться в обґрунтуванні застосування переговорної процедури.

Пейзажну алею мали реконструювати до кінця 2021 р. за проєктом КП «Київміськрозвиток», який коштував 4,12 млн грн.

Йдеться про реконструкцію підпірних стінок, сходів і літнього лекторію, укріплення схилів, влаштування відеонагляду, публічного Wi-Fi, освітлення, електропостачання, металевої доріжки та дощової каналізації, мощення гранітної бруківки, тактильної плитки та гумового покриття. Крім того, фірма повинна була встановити лави, парковки для велосипедів, манекени для тренувань бойових мистецтв, дитячий майданчик, боларди і паркувальні стовпчики, а також висадити майже 5 тис дерев, кущів і чагарників.

У КМДА обіцяли, що на Пейзажній алеї з’явиться новий сквер та художнє освітлення.

ТОВ «Ростдорстрой» входить у групу бізнесмена Олександра Жукова та мера Одеси Геннадія Труханова.

Нагадаємо, 19 жовтня мер Києва Віталій Кличко відкрив після реконструкції другу чергу Пейзажної алеї.

Джерело: Наші гроші