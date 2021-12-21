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    Одеська ялина з монет потрапила до Рекордів України (фото)

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    Монети ще заздалегідь почали збирати для ялинки дорослі й діти - Одеська ялина з монет потрапила до Рекордів України (фото)
    Монети ще заздалегідь почали збирати для ялинки дорослі й діти
    фото Лана Вєтрова/Facebook

    На створення ялинки, висота якої три метри, пішло 9800 монет

    У місті Доброслав Одеської області встановили креативну ялинку з монет. Про це повідомила керівниця Національного Реєстру Рекордів України Лана Вєтрова у Facebook.

    За її словами, ялинку зробив відомий одеський скульптор Кирило Максименко. На створення ялинки, висота якої три метри, пішло 9800 п’ятикопійчаних монет, які раніше були виведені з офіційного грошового обороту.

    «Щороку у Доброславі на зимові свята можна побачити нову креативну ялинку. Цьогоріч – трьохметрова ялинка з ... монет! Їх знадобилося 9800 п’ятикопійчаних монет і навіть одна 2-копійочна. Монети ще заздалегідь почали збирати для ялинки дорослі й діти, і як класно, коли люди об’єднуються довкола цікавої ідеї», – написала Вєтрова, зазначивши, що незвичайна ялинка внесена до реєстру рекордів.

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    Одеська ялина з монет потрапила до Рекордів України (фото)
    Одеська ялина з монет потрапила до Рекордів України (фото)
    Одеська ялина з монет потрапила до Рекордів України (фото)

    Вєтрова також зазначила, що під час створення ялинки Максименко спеціально використав одну 2-копійчану монету, яку пропонують знайти в статуї на розважальних заходах.

    Нагадаємо, на Одещині з'явилася єдина в Україні підземна резиденція святого Миколая.

    Теги: діти свята Одещина ялинка
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    Одеська ялина з монет потрапила до Рекордів України (фото)