Від чого залежить вартість ялинки (відео)

Ціна хвойних дерев залежить від їх розміру

По всій країні готуються зустрічати Новий рік. Вже й ялинки час купувати. Одна з плантацій новорічних дерев розташована поблизу села Зелений Гай, на ділянці 1,4 гектара. Ділянка перебуває на балансі державного підприємства «Миколаївське лісове господарство». Там вирощують сосни, переважно − підвиду кримська, повідомляє Суспільне.

На одному гектарі висаджують майже 10 000 дворічних сіянців, висотою п’ять-сім сантиметрів.

У 2021 році сосна виросла на 40 сантиметрів, у 2020 − на 25 сантиметрів. Швидкість росту сосни залежить від кількох факторів.

«На чорноземі сосна кримська росте менш інтенсивно, на піску вона росте швидше. Якщо йдуть дощі, сіянець має більший приріст, якщо суха і жарка погода − менший. У середньому за п’ять-вісім років, залежно від ґрунту, можна його використовувати, доглядати як ялинку новорічну», − розповів директор державного підприємства Микола Гордієнко.

Після вирубки дерева відвозять на склад. Там їх таврують та нумерують. Реалізацією також займається державне підприємство. Ціна залежить від висоти та зовнішнього вигляду. У 2021 році найдешевша сосна коштує 130 гривень, найдорожча, висотою шість метрів, − 5 тисяч гривень.

Нагадаємо, 30 листопада біля будівлі Офісу президента на вул. Банковій у Києві почали монтувати ковзанку.

2 грудня на Банковій почали встановлювати різдвяний ярмарок, де продаватиметься їжа, напої та сувеніри.

Згодом під Офісом президента з’явилась ялинка та карусель.