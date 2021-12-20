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    Від чого залежить вартість ялинки (відео)

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    Щорічно державні підприємства реалізовують сосен на сотні тисяч гривень - Від чого залежить вартість ялинки (відео)
    Щорічно державні підприємства реалізовують сосен на сотні тисяч гривень
    фото: suspilne.media

    Ціна хвойних дерев залежить від їх розміру

    По всій країні готуються зустрічати Новий рік. Вже й ялинки час купувати. Одна з плантацій новорічних дерев розташована поблизу села Зелений Гай, на ділянці 1,4 гектара. Ділянка перебуває на балансі державного підприємства «Миколаївське лісове господарство». Там вирощують сосни, переважно − підвиду кримська, повідомляє Суспільне.

    На одному гектарі висаджують майже 10 000 дворічних сіянців, висотою п’ять-сім сантиметрів.

    У 2021 році сосна виросла на 40 сантиметрів, у 2020 − на 25 сантиметрів. Швидкість росту сосни залежить від кількох факторів.

    «На чорноземі сосна кримська росте менш інтенсивно, на піску вона росте швидше. Якщо йдуть дощі, сіянець має більший приріст, якщо суха і жарка погода − менший. У середньому за п’ять-вісім років, залежно від ґрунту, можна його використовувати, доглядати як ялинку новорічну», − розповів директор державного підприємства Микола Гордієнко.

    Після вирубки дерева відвозять на склад. Там їх таврують та нумерують. Реалізацією також займається державне підприємство. Ціна залежить від висоти та зовнішнього вигляду. У 2021 році найдешевша сосна коштує 130 гривень, найдорожча, висотою шість метрів, − 5 тисяч гривень.

    Нагадаємо, 30 листопада біля будівлі Офісу президента на вул. Банковій у Києві почали монтувати ковзанку.

    2 грудня на Банковій почали встановлювати різдвяний ярмарок, де продаватиметься їжа, напої та сувеніри.

    Згодом під Офісом президента з’явилась ялинка та карусель.

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    Теги: ярмарок новорічні свята ялинка
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    Від чого залежить вартість ялинки (відео)