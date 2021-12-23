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    Зима завітала до Києва з тритижневим запізненням – кліматологи

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    У Києві 20 і 21 грудня сніжило - Зима завітала до Києва з тритижневим запізненням – кліматологи
    У Києві 20 і 21 грудня сніжило
    фото: glavcom.ua

    Метеорологічна зима у столиці розпочалася 20 грудня

    Стійкий перехід середньодобової температури повітря нижче 0°С у Києві відбувся 20 грудня. Це свідчить про початок метеорологічної зими у столиці. Вона прийшла на три тижні пізніше кліматичної норми. Про це повідомили кліматологи Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

    20 грудня середньодобова температура повітря на метеостанції обсерваторії становила -0,2 °С і за прогнозами Українського гідрометцентру від’ємні значення температури повітря будуть триматись і далі.

    Найраніше до Києва зима завітала 20 жовтня у 1920 році та 31 жовтня у 1988 році, а найпізніше – 29 грудня у 2015 році.

    Як відомо, в Києві 20 і 21 грудня сніжило. За даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, від початку снігопаду в Києві випало 5,8 мм опадів, середня висота снігового покриву на ранок 21 грудня дорівнювала 11 см.

    Із 20 грудня у столиці розпочали роботу пункти обігріву, до яких може звернутися кожен, хто потребує допомоги у морозні дні.

    23 грудня в Києві утримуватиметься морозна суха погода.

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    Теги: прогноз погоди Київ снігопад
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    Зима завітала до Києва з тритижневим запізненням – кліматологи