У нідерландському зоопарку тварини заразилися коронавірусом

Наразі хворі тварини перебувають на карантині та недоступні відвідувачам

У зоопарку Роттердама виявили коронавірус у горил і левів. Про це повідомила пресслужба зоопарку.

Тести для виявлення коронавірусної інфекції тваринам зробили після того, як співробітники зоопарку звернули увагу на їх стан.

У левів спостерігалися симптоми грипу: млявість, зниження апетиту та легкий кашель, а у горил – проблеми зі шлунково-кишковим трактом.

Наразі хворі тварини перебувають на карантині та недоступні відвідувачам. Облаштування вольєрів з горилами та левами виключає контакт між ними та гостями зоопарку.

Відзначається, що невідомо, як тварини могли підхопити коронавірус. Але підозрюють, що джерелом інфекції міг стати співробітник, який переносить Covid-19 безсимптомно.

Раніше повідомлялося, що у зоопарку міста Денвера у штаті Колорадо зафіксували перші у світі випадки зараження коронавірусом у гієн.

Результати були підтверджені у Ветеринарній діагностичній лабораторії CSU у Форт-Коллінзі, а також у Міністерстві сільського господарства США.

Співробітники зоопарку відзначили у тварин млявість, невеликі виділення з носа та періодичний кашель. У зоопарку повідомили, що гієни відомі своєю витривалістю та стійкістю до таких захворювань, як сибірка, сказ і чума.

Нагадаємо, раніше були зафіксовані випадки інфікування кішок, собак, тигрів і левів в зоопарках, а незабаром спалах SARS-Cov-2 почався на норкових фермах, що призвело до знищення мільйонів звірів. Як з'ясувалося, норки можуть заразитися коронавірусом і передати його не лише своїм родичам, але і людям.

До слова, вчені з'ясували, що собаки можуть виявляти коронавірус у безсимптомних носіїв.