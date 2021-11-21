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    У нідерландському зоопарку тварини заразилися коронавірусом

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    У левів спостерігалися симптоми грипу: млявість, зниження апетиту та легкий кашель - У нідерландському зоопарку тварини заразилися коронавірусом
    У левів спостерігалися симптоми грипу: млявість, зниження апетиту та легкий кашель
    фото: ANP

    Наразі хворі тварини перебувають на карантині та недоступні відвідувачам

    У зоопарку Роттердама виявили коронавірус у горил і левів. Про це повідомила пресслужба зоопарку.

    Тести для виявлення коронавірусної інфекції тваринам зробили після того, як співробітники зоопарку звернули увагу на їх стан.

    У левів спостерігалися симптоми грипу: млявість, зниження апетиту та легкий кашель, а у горил – проблеми зі шлунково-кишковим трактом.

    Наразі хворі тварини перебувають на карантині та недоступні відвідувачам. Облаштування вольєрів з горилами та левами виключає контакт між ними та гостями зоопарку.

    Відзначається, що невідомо, як тварини могли підхопити коронавірус. Але підозрюють, що джерелом інфекції міг стати співробітник, який переносить Covid-19 безсимптомно.

    Раніше повідомлялося, що у зоопарку міста Денвера у штаті Колорадо зафіксували перші у світі випадки зараження коронавірусом у гієн.

    Результати були підтверджені у Ветеринарній діагностичній лабораторії CSU у Форт-Коллінзі, а також у Міністерстві сільського господарства США.

    Співробітники зоопарку відзначили у тварин млявість, невеликі виділення з носа та періодичний кашель. У зоопарку повідомили, що гієни відомі своєю витривалістю та стійкістю до таких захворювань, як сибірка, сказ і чума.

    Нагадаємо, раніше були зафіксовані випадки інфікування кішок, собак, тигрів і левів в зоопарках, а незабаром спалах SARS-Cov-2 почався на норкових фермах, що призвело до знищення мільйонів звірів. Як з'ясувалося, норки можуть заразитися коронавірусом і передати його не лише своїм родичам, але і людям.

    До слова, вчені з'ясували, що собаки можуть виявляти коронавірус у безсимптомних носіїв.

    Теги: США тварини коронавірус
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    У нідерландському зоопарку тварини заразилися коронавірусом