У нідерландському зоопарку тварини заразилися коронавірусом
Наразі хворі тварини перебувають на карантині та недоступні відвідувачам
У зоопарку Роттердама виявили коронавірус у горил і левів. Про це повідомила пресслужба зоопарку.
Тести для виявлення коронавірусної інфекції тваринам зробили після того, як співробітники зоопарку звернули увагу на їх стан.
У левів спостерігалися симптоми грипу: млявість, зниження апетиту та легкий кашель, а у горил – проблеми зі шлунково-кишковим трактом.
Наразі хворі тварини перебувають на карантині та недоступні відвідувачам. Облаштування вольєрів з горилами та левами виключає контакт між ними та гостями зоопарку.
Відзначається, що невідомо, як тварини могли підхопити коронавірус. Але підозрюють, що джерелом інфекції міг стати співробітник, який переносить Covid-19 безсимптомно.
Раніше повідомлялося, що у зоопарку міста Денвера у штаті Колорадо зафіксували перші у світі випадки зараження коронавірусом у гієн.
Результати були підтверджені у Ветеринарній діагностичній лабораторії CSU у Форт-Коллінзі, а також у Міністерстві сільського господарства США.
Співробітники зоопарку відзначили у тварин млявість, невеликі виділення з носа та періодичний кашель. У зоопарку повідомили, що гієни відомі своєю витривалістю та стійкістю до таких захворювань, як сибірка, сказ і чума.
Нагадаємо, раніше були зафіксовані випадки інфікування кішок, собак, тигрів і левів в зоопарках, а незабаром спалах SARS-Cov-2 почався на норкових фермах, що призвело до знищення мільйонів звірів. Як з'ясувалося, норки можуть заразитися коронавірусом і передати його не лише своїм родичам, але і людям.
До слова, вчені з'ясували, що собаки можуть виявляти коронавірус у безсимптомних носіїв.