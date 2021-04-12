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    Померла мати глави УГКЦ Святослава Шевчука

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    Глава УГКЦ Святослав Шевчук у дитинстві разом з мамою та братом - Померла мати глави УГКЦ Святослава Шевчука
    Глава УГКЦ Святослав Шевчук у дитинстві разом з мамою та братом
    Фото: УГКЦ

    Віра Шевчук майже все життя пропрацювала в музичній школі викладачем класу фортепіано

    У понеділок, 12 квітня, після важкої недуги на 74 році життя померла Віра Шевчук – мама глави УГКЦ Блаженнішого Святослава. Віра Шевчук померла в Стрию на Львівщині, де її й поховають. Про це повідомили в пресслужбі УГКЦ.

    Віра Шевчук майже все життя пропрацювала в музичній школі викладачем класу фортепіано. Розповідаючи про свою маму, Блаженніший Святослав згадує, що перші спогади були пов’язані з фортепіано.

    «До нас додому приходили учні й постійно лунала музика. Навіть коли моя мама займалася справами домашніми, наприклад, готувала їжу на кухні, то завжди в сусідній кімнаті грали студенти на фортепіано», – розповідає глава УГКЦ.

    Блаженніший Святослав також згадує, що мама часто брала його зі собою на роботу, бо не було з ким залишити вдома.

    «І всі ті коридори, класи музичних шкіл у Стрию й Самборі, де вона працювала – то був простір, у якому я виростав. Пізніше, коли я ходив до школи, мама мене брала до музичної школи, щоби робити уроки. Собі уявіть – урок музики. Значить, є письмовий стіл, фортепіано, за інструментом сидить студент чи студентка, моя мама біля неї, а я тут поруч роблю уроки. І мама одним вухом слухає, як грає студент, а тут дивиться, що я роблю. І тільки тоді, коли я все зробив, міг збиратися і йти додому», – поділився спогадами про своє дитинство Блаженніший Святослав.

    12 квітня о 19:00 відбудеться парастас у церкві святих Володимира й Ольги в Стрию (вул. Григорія Коссака, 7а). Похоронні богослужіння розпочнуться 13 квітня о 11:00.

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    Теги: церква студенти релігія УГКЦ
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