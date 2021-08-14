У Вінниці пройшов ярмарок бездомних тварин (фото)

На площі Європейській волонтери вдев’яте організували благодійну акцію на підтримку безпритульних тварин «ХвістФест». Кілька десятків песиків та котів чекають на нових господарів

Песиків та котів на виставку принесли як і волонтери, так і вінничани, котрі прочитали про даний захід у соціальних мережах. У кожного своя історія.

Хтось прийшов із цілим кошиком кошенят, попередньо знайшовши їх у полі, хтось приніс домашніх котів, зазначивши, що вдома і так багато тварин, повідомляє Вінниця.info.

«Зареєструвалися 34 людини. Разом вони принесли близько ста тварин. Кожна має свою сумну історію», – розповіла організаторка Анастасія Кучеренко.

Віддають собак та котів лише за договором та при наявності в нових власників паспорта.

«У мене син мріє про собаку. Він зараз у дитячому таборі, приїде, буде йому сюрприз. Я взагалі про цей захід не знала, побачила випадково. І з першого погляду закохалась», – розповіла вінничанка Катерина.

Віталій Ружанський прийшов на акцію з сімʼєю, оглянувши усіх тваринок вирішили взяти маленьке цуценя. Кличку для песика, каже, ще не придумали. Це завдання - для дітей.

«Діти хочуть і самому цікаво. Буде ще один член родини. Є кіт, собака ще один, рибки, папуга. Буде ще один песик», – розповідає Віталій Ружанський.

Нагадаємо, в Україні з'явився закон, який захистить тварин від насильства.

Президент Володимир Зеленський підписав закон про впровадження в Україні стандартів ЄС щодо гуманного ставлення до тварин.

Документ, серед іншого, передбачає впровадження низки директив Європейського Союзу щодо захисту тварин від жорстокого поводження, пов’язаних із Європейською конвенцією про захист домашніх тварин (її Україна ратифікувала у 2013 році).