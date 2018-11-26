Назад в майбутнє: сотні фанатів стімпанка зібралися на фестиваль у Англії



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Стімпанк - підвид фантастики, дія якого відбувається у світі, де широко використовуються технології парових машин, що замінюють електроніку

Сотні фанатів стімпанка зібралися в тихому йоркширському містечку Хаворт на щорічний захід. Шанувальники наукової фантастики зібралися вже в шостий раз, в цьому році захід пройшов з п'ятниці, 23 листопада, по неділю, 25 листопада. Учасники дивували химерними костюмами вікторіанської епохи з металевими елементами. Фестиваль включає в себе музику, танці, старовинні автомобілі, показ мод та бал-маскарад.

Стімпанк - підвид фантастики, дія якого відбувається у світі, де широко використовуються технології парових машин, що замінюють електроніку. Класичні всесвіти стимпанку стилізуються авторами під Америку або Європу (перш за все Англію) другої половини XIX століття, епоху раннього капіталізму з характерним фабрично-міським пейзажем і різким соціальним розшаруванням. І байдуже, що дія може розгортатися в далекому майбутньому або на іншій планеті.