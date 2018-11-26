  1. Головна
  2. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Назад в майбутнє: сотні фанатів стімпанка зібралися на фестиваль у Англії

    • Розсилка
    Назад в майбутнє: сотні фанатів стімпанка зібралися на фестиваль у Англії

    Стімпанк - підвид фантастики, дія якого відбувається у світі, де широко використовуються технології парових машин, що замінюють електроніку

    Сотні фанатів стімпанка зібралися в тихому йоркширському містечку Хаворт на щорічний захід. Шанувальники наукової фантастики зібралися вже в шостий раз, в цьому році захід пройшов з п'ятниці, 23 листопада, по неділю, 25 листопада. Учасники дивували химерними костюмами вікторіанської епохи з металевими елементами. Фестиваль включає в себе музику, танці, старовинні автомобілі, показ мод та бал-маскарад.

    1 з 23
    на весь екран згорнути
    Назад в майбутнє: сотні фанатів стімпанка зібралися на фестиваль у Англії
    Назад в майбутнє: сотні фанатів стімпанка зібралися на фестиваль у Англії
    Назад в майбутнє: сотні фанатів стімпанка зібралися на фестиваль у Англії
    Назад в майбутнє: сотні фанатів стімпанка зібралися на фестиваль у Англії
    Назад в майбутнє: сотні фанатів стімпанка зібралися на фестиваль у Англії
    Назад в майбутнє: сотні фанатів стімпанка зібралися на фестиваль у Англії
    Назад в майбутнє: сотні фанатів стімпанка зібралися на фестиваль у Англії
    Назад в майбутнє: сотні фанатів стімпанка зібралися на фестиваль у Англії
    Назад в майбутнє: сотні фанатів стімпанка зібралися на фестиваль у Англії
    Назад в майбутнє: сотні фанатів стімпанка зібралися на фестиваль у Англії
    Назад в майбутнє: сотні фанатів стімпанка зібралися на фестиваль у Англії
    Назад в майбутнє: сотні фанатів стімпанка зібралися на фестиваль у Англії
    Назад в майбутнє: сотні фанатів стімпанка зібралися на фестиваль у Англії
    Назад в майбутнє: сотні фанатів стімпанка зібралися на фестиваль у Англії
    Назад в майбутнє: сотні фанатів стімпанка зібралися на фестиваль у Англії
    Назад в майбутнє: сотні фанатів стімпанка зібралися на фестиваль у Англії
    Назад в майбутнє: сотні фанатів стімпанка зібралися на фестиваль у Англії
    Назад в майбутнє: сотні фанатів стімпанка зібралися на фестиваль у Англії
    Назад в майбутнє: сотні фанатів стімпанка зібралися на фестиваль у Англії
    Назад в майбутнє: сотні фанатів стімпанка зібралися на фестиваль у Англії
    Назад в майбутнє: сотні фанатів стімпанка зібралися на фестиваль у Англії
    Назад в майбутнє: сотні фанатів стімпанка зібралися на фестиваль у Англії

    Стімпанк - підвид фантастики, дія якого відбувається у світі, де широко використовуються технології парових машин, що замінюють електроніку. Класичні всесвіти стимпанку стилізуються авторами під Америку або Європу (перш за все Англію) другої половини XIX століття, епоху раннього капіталізму з характерним фабрично-міським пейзажем і різким соціальним розшаруванням. І байдуже, що дія може розгортатися в далекому майбутньому або на іншій планеті.

    Велика Британія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ