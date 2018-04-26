«Не вдавай, що не бачиш». В Україні розпочалася компанія з протидії булінгу в школах

Своїми секретами протидії шкільним знущанням поділяться зіркові учасники проекту

Вирішити проблему шкільного насильства можливо лише шляхом широкого інформування та залучення суспільства – переконані організатори дослідницько-просвітницького проекту з профілактики та протидії булінгу «Стоп шкільний терор». Проект триває вже більше року. За цей час базі Українського інституту досліження екстремізму проведене



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Своїми секретами протидії шкільним знущанням поділяться зіркові учасники проекту

Вирішити проблему шкільного насильства можливо лише шляхом широкого інформування та залучення суспільства – переконані організатори дослідницько-просвітницького проекту з профілактики та протидії булінгу «Стоп шкільний терор».

Проект триває вже більше року. За цей час базі Українського інституту досліження екстремізму проведене перше в Україні аналітичне дослідження з вивчення проблеми булінгу. Підготовлені пропозиції законодавчих змін та проект національної програми з профілактики та протидії булінгу.

Наразі, в Національному культурно-мистецькому комплексі «Мистецький Арсенал», експерти презентували наступний етап компанії - медійний. У його межах запущено соціальну рекламу в столиці, реалізовані просвітницькі проекти з протидії булінгу, відкрито соціальну фотовиставку в «Київському палаці дітей та юнацтва», запущено акцію «Візьми закладку – дізнайся про булінг» у мережі книжкових магазинів «Буква», підготовлено фотопроект з відомим людьми, зірками та спортсменами «Моя історія булінгу», авторства фотографа Костянтина Ревуцького.

Проект «Стоп шкільний терор» реалізовано Українським інститутом дослідження екстремізму. Партнерами виступили: Уповноважений Президента України з прав дитини, Ювенальна Поліція України, UNICEF та «Мистецький Арсенал».

«Не вдавай, що не бачиш», - під таким девізом проходить проект «Стоп шкільний терор».

Його мета допомогти дорослим побудувати міст між ними та дітьми, звернути увагу держави не необхідність законодавчого врегулювання проблеми булінгу та дати конкретні рекомендації батькам, вчителям та самим дітям.