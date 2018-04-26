В Україні стартувала кампанія з профілактики булінгу у школах

У межах проекту проведене перше в Україні аналітичне дослідження з вивчення проблеми булінгу

У Національному культурно-мистецькому комплексі «Мистецький Арсенал» презентовано проект «Стоп шкільний терор», спрямований на профілактику та протидію знущанням та цькуванням у школі. Проект реалізовано Українським інститутом дослідження екстремізму за підтримки ІА «Главком». У межах співпраці, на



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У межах проекту проведене перше в Україні аналітичне дослідження з вивчення проблеми булінгу

У Національному культурно-мистецькому комплексі «Мистецький Арсенал» презентовано проект «Стоп шкільний терор», спрямований на профілактику та протидію знущанням та цькуванням у школі.

Проект реалізовано Українським інститутом дослідження екстремізму за підтримки ІА «Главком». У межах співпраці, на «Главкомі» запущено однойменний спецпроект, у якому зібрані поради психологів з протидії булінгу, думки науковців та офіційних осіб, щодо шляхів вирішення проблеми.

Відкриваючи презентацію, голова Українського інституту дослідження екстремізму Галина Герега зазначила, що психологічне насилля та терор у сучасному суспільстві вже перетворилися в буденність, норму шкільного життя. Вона підкреслила, що батьки, вчителі та держава звертають увагу на проблему лише тоді, коли відео побиття в школі з’являться в Youtube.

«12 хвилин в день – саме стільки за статистикою сучасні батьки спілкуються зі своїми дітьми щодня, з них 8 хвилин – це нотації та моралі. Намагаючись забезпечити матеріальні блага, вони, на жаль, забувають про речі набагато важливіші – про емоційний, психологічний стан дитини. Розрив поколінь, знецінення ролі родини, підвищення агресії в суспільстві стають каталізаторами розповсюдження в дитячому середовищі такого небезпечного явища як булінг. Ми почали проект, щоб звернути увагу суспільства на проблему, яка калічить дитячі долі, а іноді навіть забирає життя», - говорить Герега.

У межах проекту проведене перше в Україні аналітичне дослідження з вивчення проблеми булінгу, підготовлені пропозиції законодавчих змін та проект національної програми з профілактики та протидії булінгу, відкрито соціальну фотовиставку в «Київському палаці дітей та юнацтва», спільно з UNICEF Україна запущено акцію «Візьми закладку – дізнайся про булінг» у мережі книжкових магазинів «Буква», презентовано фотопроект з відомими людьми, зірками та спортсменами «Моя історія булінгу» авторства фотографа Костянтина Ревуцького.

Наступним етапом кампанії стане проведення майстер-класів від психологів та зірок-учасників проекту.