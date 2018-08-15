Після революції пройшло 20 років. Як виглядало повсякденне життя Куби 1970-х років



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Кубинська революція — озброєне повстання опозиційного руху на чолі з Фіделем Кастро, яке почалося 26 липня 1953 року

Давайте поглянемо на те, як в 1970-ті роки виглядала Куба, коли з моменту революції і зміни влади минуло вже більше 20 років.

Кубинська революція — озброєне повстання опозиційного руху на чолі з Фіделем Кастро, яке почалося 26 липня 1953 року зі штурма казарм Монкада і призвело до повалення диктаторського режиму президента Фульхенсіо Батисти на Кубі (1952–1958 роки) 1 січня 1959 року.

1 травня 1961 року Фідель Кастро, який пізніше став самовладним диктатором-тираном та створив у Кубі «комуністичну монархію» з династією на чолі з собою та обожнюванням її засновників, проголосив кубинську революцію соціалістичною.