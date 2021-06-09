«Рожеві Альпи»: учені розкрили характер «кольорових» льодовиків (фото)

Коли велика кількість водоростей зростає дуже швидко, сніг може здаватися червоним або помаранчевим

Коли велика кількість водоростей зростає дуже швидко, сніг може здаватися червоним або помаранчевим

Технічно водорості в горах зелені завдяки хлорофілу, але також вони містять каротиноїди – помаранчеві і червоні пігменти

На вершині французьких Альп сніг іноді здається забрудненим плямами темно-червоної крові через мікроводорості в снігу. Про це інформує Livescience.

Про існування мікроорганізмів не тільки в океанах, а й на вершинах гір відомо небагато. Вони мешкають у снігу на висоті від 1 000 до 3 000 метрів над рівнем моря.

Вчений Ерік Марешал, який займається ретельним дослідженням життя в Альпах, розповів, що снігові мікроводорості допомагають сформувати основу харчової мережі гірської екосистеми. Також вони, ймовірно, аналогічним чином реагують на забруднення і зміну клімату.

«На даний момент ми думаємо, що водорості, ймовірно, є маркерами зміни клімату, оскільки зростання організмів відображає підвищення рівня вуглекислого газу і пов'язані з цим зміни в навколишньому середовищі», – наголосив Ерік Марешал.

Відомо, що технічно ці водорості зелені завдяки хлорофілу, але також вони містять каротиноїди – помаранчеві і червоні пігменти. Ймовірно, каротиноїди захищають водорості від руйнівного впливу інтенсивного світла і ультрафіолетового випромінювання.

Коли велика кількість водоростей зростає дуже швидко, сніг може здаватися червоним або помаранчевим через накопичення цих самих каротиноїдів.

Додамо, що в результаті сходження лавин у французьких Альпах загинули семеро людей. Загалом за тиждень в регіоні від цього природного явища загинули 12 людей.

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