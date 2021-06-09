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    «Рожеві Альпи»: учені розкрили характер «кольорових» льодовиків (фото)

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    Коли велика кількість водоростей зростає дуже швидко, сніг може здаватися червоним або помаранчевим - «Рожеві Альпи»: учені розкрили характер «кольорових» льодовиків (фото)
    Коли велика кількість водоростей зростає дуже швидко, сніг може здаватися червоним або помаранчевим
    Фото з відкритих джерел

    Технічно водорості в горах зелені завдяки хлорофілу, але також вони містять каротиноїди – помаранчеві і червоні пігменти

    На вершині французьких Альп сніг іноді здається забрудненим плямами темно-червоної крові через мікроводорості в снігу. Про це інформує Livescience.

    Про існування мікроорганізмів не тільки в океанах, а й на вершинах гір відомо небагато. Вони мешкають у снігу на висоті від 1 000 до 3 000 метрів над рівнем моря.

    Вчений Ерік Марешал, який займається ретельним дослідженням життя в Альпах, розповів, що снігові мікроводорості допомагають сформувати основу харчової мережі гірської екосистеми. Також вони, ймовірно, аналогічним чином реагують на забруднення і зміну клімату.

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    «Рожеві Альпи»: учені розкрили характер «кольорових» льодовиків (фото)
    «Рожеві Альпи»: учені розкрили характер «кольорових» льодовиків (фото)
    «Рожеві Альпи»: учені розкрили характер «кольорових» льодовиків (фото)

    «На даний момент ми думаємо, що водорості, ймовірно, є маркерами зміни клімату, оскільки зростання організмів відображає підвищення рівня вуглекислого газу і пов'язані з цим зміни в навколишньому середовищі», наголосив Ерік Марешал.

    Відомо, що технічно ці водорості зелені завдяки хлорофілу, але також вони містять каротиноїди помаранчеві і червоні пігменти. Ймовірно, каротиноїди захищають водорості від руйнівного впливу інтенсивного світла і ультрафіолетового випромінювання.

    Коли велика кількість водоростей зростає дуже швидко, сніг може здаватися червоним або помаранчевим через накопичення цих самих каротиноїдів.

    Додамо, що в результаті сходження лавин у французьких Альпах загинули семеро людей. Загалом за тиждень в регіоні від цього природного явища загинули 12 людей.

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    Теги: Франція наука природа
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    «Рожеві Альпи»: учені розкрили характер «кольорових» льодовиків (фото)