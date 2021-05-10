Кількість жертв сходження лавин в Альпах зросла до 12

На найближчі дні оголошено особливо сильний ризик сходження лавин, оскільки після сильних снігопадів опустилася температура повітря

В результаті сходження лавин у французьких Альпах загинули семеро людей. Загалом за тиждень в регіоні від цього природного явища загинули 12 людей. Про це повідомляє BFM.

Повідомляється, що перша лавина зійшла в містечку Валлуар в регіоні Саво. Там загинули чотири особи. Лавина накрила дві групи туристів, які складалися з трьох і двох осіб, але вдалося вижити тільки одній.

Друга лавина зійшла на масиві Вануаз. За даними французької влади, загинули три особи. Також повідомляється, що на найближчі дні оголошено особливо сильний ризик сходження лавин, оскільки після сильних снігопадів опустилася температура повітря.

Зазначимо, раніше на цьому тижні п'ять людей загинули в Ізері і верхніх Альпах Таким чином, за тиждень в Альпах загинули 12 осіб.

Нагадаємо, до цього в українських Карпатах оголошували значну сніголавинну небезпеку. У зв'язку з цим туристів просили не ходити в гори.

До слова, в австрійських Альпах у суботу, 30 січня, загинули троє лижників у трьох окремих інцидентах сходження лавин.

Перший трагічний випадок стався на гірськолижному курорті Кюхтай у федеральній землі Тіроль. Троє хлопців 14, 15 та 16 років вирішили з'їхати з траси й покататися на відкритій місцевості.

Під час спуску 16-річний хлопчина впав, вище нього почала сходити лавина і засипала його.

Двоє його товаришів змогли залишити небезпечне місце і покликали рятувальників. На жаль, юнака знайшли мертвим у снігу.