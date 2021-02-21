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    В Альпах врятували туриста, який тиждень провів у горах зі зламаною ногою

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    Врятований турист сказав,&nbsp;що вижити йому допоміг його собака - В Альпах врятували туриста, який тиждень провів у горах зі зламаною ногою
    Врятований турист сказав, що вижити йому допоміг його собака

    Коли туриста знайшли, він був притомний, але голодний, хотів пити й мав серйозні синці

    В італійських Альпах врятували чоловіка, який пережив сім холодних ночей на відкритому повітрі зі зламаною ногою.

    Про це повідомили місцеві рятувальники.

    Про зникнення 33-річного чоловіка з Трієста повідомила його дівчина 17 лютого. Вона очікувала, що той повернеться з походу в понеділок, 15 лютого, але цього не сталося.

    Рятувальники знайшли чоловіка за допомогою гелікоптера 18 лютого в горах на висоті 700 метрів на північному сході Італії. Він був покритий листям, але з повітря рятувальники змогли побачити ковдру з фольги, яка лежала поруч. Телефонний зв'язок там був відсутній.

    Турист був притомний, але голодний, хотів пити й мав серйозні синці. Сказав, що вижити йому допоміг його собака.

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    Як з'ясувалося, чоловік зі зламаною ногою зміг добратися до струмка, щоб не померти від спраги. Увесь час із ним був його пес Еш. Зараз за твариною доглядають рятувальники, а чоловіка госпіталізували.

    Зазначається, що раніше турист уже ходив у подібні походи, зупиняючись у гірських хатинах або тимчасових притулках.

    Нагадаємо, 21 лютого до пошуку туриста, який дев’ять днів тому зник в Карпатах, залучили авіацію.

    Як повідомлялось раніше, двоє чоловіків втратили орієнтир в ніч на 14 лютого під час катання на лижах поблизу с. Березники Свалявського району на схилі гори Гемба. У той же день пошуковою групою ДСНС було знайдено одного туриста у задовільному стані здоров’я.

    Упродовж девʼяти діб пошуково-рятувальними групами було обстежено схили, підніжжя та хребти гір Жид Магура, Мала Гемба та Гемба.

    Наразі рятувальними групами здійснюється обстеження місцевості на предмет сходження лавин чи падіння снігових карнизів.

    Теги: Італія туризм рятувальники альпінізм
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