В Альпах врятували туриста, який тиждень провів у горах зі зламаною ногою

Врятований турист сказав, що вижити йому допоміг його собака

Коли туриста знайшли, він був притомний, але голодний, хотів пити й мав серйозні синці

В італійських Альпах врятували чоловіка, який пережив сім холодних ночей на відкритому повітрі зі зламаною ногою.

Про це повідомили місцеві рятувальники.

Про зникнення 33-річного чоловіка з Трієста повідомила його дівчина 17 лютого. Вона очікувала, що той повернеться з походу в понеділок, 15 лютого, але цього не сталося.

Рятувальники знайшли чоловіка за допомогою гелікоптера 18 лютого в горах на висоті 700 метрів на північному сході Італії. Він був покритий листям, але з повітря рятувальники змогли побачити ковдру з фольги, яка лежала поруч. Телефонний зв'язок там був відсутній.

Турист був притомний, але голодний, хотів пити й мав серйозні синці. Сказав, що вижити йому допоміг його собака.

Як з'ясувалося, чоловік зі зламаною ногою зміг добратися до струмка, щоб не померти від спраги. Увесь час із ним був його пес Еш. Зараз за твариною доглядають рятувальники, а чоловіка госпіталізували.

Зазначається, що раніше турист уже ходив у подібні походи, зупиняючись у гірських хатинах або тимчасових притулках.

Нагадаємо, 21 лютого до пошуку туриста, який дев’ять днів тому зник в Карпатах, залучили авіацію.

Як повідомлялось раніше, двоє чоловіків втратили орієнтир в ніч на 14 лютого під час катання на лижах поблизу с. Березники Свалявського району на схилі гори Гемба. У той же день пошуковою групою ДСНС було знайдено одного туриста у задовільному стані здоров’я.

Упродовж девʼяти діб пошуково-рятувальними групами було обстежено схили, підніжжя та хребти гір Жид Магура, Мала Гемба та Гемба.

Наразі рятувальними групами здійснюється обстеження місцевості на предмет сходження лавин чи падіння снігових карнизів.