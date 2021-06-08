Ляпас президенту: Макрона вдарили під час поїздки країною (відео)

Після цього інциденту були заарештовані дві особи

Французькому президенту Еммануелю Макрону під час поїздки країною дали ляпас. Після інциденту стало відомо про арешт двох осіб. Про це пише BFM TV.

Повідомляється, що інцидент стався під час його поїздки в департамент Дром, де Макрон планував обговорити брак робочої сили з представниками ресторанного бізнесу.

Сьогодні ж в соціальних мережах почало поширюватися відео, де чоловік дає Макрону ляпас. Справжність відео підтвердили BFMTV в Єлисейському палаці.

BREAKING: Macron slapped in the face



Via @ConflitsFrance pic.twitter.com/1L7eYTsvDR — Politics For All (@PoliticsForAlI) June 8, 2021

Також повідомляється, що після цього ляпаса були заарештовані дві особи.

Нагадаємо, Франція відкриває свої кордони для міжнародного туризму з 9 червня.

Для вакцинованих мешканців Європейського Союзу скасовується ПЛР-тест, а вакциновані туристи з більшості країн, зокрема і з України, зможуть потрапити до Франції за умови наявності ПЛР-тесту.

Тим часом, у місті Костополі Рівненської області власниця салону напала на пенсіонерку, яка біля її закладу продавала молочні продукти.

Нападниця розбила об голову 64-річної жінки банку зі сметаною. Підприємиці, очевидно, не сподобалося, що пенсіонерка продавала власну домашню продукцію біля її закладу. Потерпілу «швидка» доправили до лікарні. Після надання допомоги її відпустили.Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом нанесення тілесних ушкоджень пенсіонерці, розповіли у пресслужбі поліції Рівненщини.