Ляпас президенту: Макрона вдарили під час поїздки країною (відео)

Французькому президенту Еммануелю Макрону під час поїздки країною дали ляпас. Після інциденту стало відомо про арешт двох осіб. Про це пише BFM TV.

Повідомляється, що інцидент стався під час його поїздки в департамент Дром, де Макрон планував обговорити брак робочої сили з представниками ресторанного бізнесу.

Сьогодні ж в соціальних мережах почало поширюватися відео, де чоловік дає Макрону ляпас. Справжність відео підтвердили BFMTV в Єлисейському палаці.

BREAKING: Macron slapped in the face



