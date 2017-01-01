Бруд, сміття та безпритульні. Депресивні фото Нью-Йорку 1970-х років

У ранніх знімках із серії «Старий Нью-Йорк» фотограф Каміло Хосе Вергара показав інтерес до людей, які населяють міський простір, що розкладається

Наприкінці 1970-х років Каміло Хосе Вергара розробив метод фотографування околиць у простій, неупередженій манері. Він проводив повторну фотозйомку протягом багатьох років, відстежуючи перетворення, які відбуваються. Цю методику він застосував для дослідження інших економічно депресивних міст США. Хосе Вергара за цю працю отримав «Грант



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У ранніх знімках із серії «Старий Нью-Йорк» фотограф Каміло Хосе Вергара показав інтерес до людей, які населяють міський простір, що розкладається

Наприкінці 1970-х років Каміло Хосе Вергара розробив метод фотографування околиць у простій, неупередженій манері. Він проводив повторну фотозйомку протягом багатьох років, відстежуючи перетворення, які відбуваються. Цю методику він застосував для дослідження інших економічно депресивних міст США. Хосе Вергара за цю працю отримав «Грант для геніїв» від фонду Мак-Артура і Національну гуманітарну медаль США.

У ранніх знімках із серії «Старий Нью-Йорк» фотограф показав інтерес до людей, що населяють міський простір, який розкладається.