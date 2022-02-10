У Чорнобилі дикі тварини потрапили в об’єктив прихованої камери (фото)

Тварини проходили повз камеру та навіть не підозрювали, що їх знімають

Тварини вільно гуляють поміж закинутих будинків

У Чорнобильській зоні поміж закинутих хат вільно гуляють лісові тварини. Фото диких звірів з’явилися на сторінці Чорнобильського Радіаційно-екологічного Біосферного Заповідника у Facebook.

В об’єктив прихованої камери потрапили олень, заєць та лисиця. Тварини проходили повз камеру та навіть не підозрювали, що їх знімають.

У коментарях під дописом люди цікавилися, чи не потрапляли ведмеді у фотопастку. На що у Заповіднику відповіли, що приходять, але вкрай рідко.

Нагадаємо, у мережі з'явились фото однієї з найстаріших річок Києва – Либіді. Як раніше повідомлялося, на Львівщині до людей прийшов кіт, занесений у Червону книгу.