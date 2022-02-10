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    У Чорнобилі дикі тварини потрапили в об’єктив прихованої камери (фото)

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    Тварини проходили повз камеру та навіть не підозрювали, що їх знімають - У Чорнобилі дикі тварини потрапили в об’єктив прихованої камери (фото)
    Тварини проходили повз камеру та навіть не підозрювали, що їх знімають
    фото: Чорнобильський заповідник

    Тварини вільно гуляють поміж закинутих будинків

    У Чорнобильській зоні поміж закинутих хат вільно гуляють лісові тварини. Фото диких звірів з’явилися на сторінці Чорнобильського Радіаційно-екологічного Біосферного Заповідника у Facebook.

    В об’єктив прихованої камери потрапили олень, заєць та лисиця. Тварини проходили повз камеру та навіть не підозрювали, що їх знімають.

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    У Чорнобилі дикі тварини потрапили в об’єктив прихованої камери (фото)
    У Чорнобилі дикі тварини потрапили в об’єктив прихованої камери (фото)
    У Чорнобилі дикі тварини потрапили в об’єктив прихованої камери (фото)
    У Чорнобилі дикі тварини потрапили в об’єктив прихованої камери (фото)

    У коментарях під дописом люди цікавилися, чи не потрапляли ведмеді у фотопастку. На що у Заповіднику відповіли, що приходять, але вкрай рідко.

    Нагадаємо, у мережі з'явились фото однієї з найстаріших річок Києва – Либіді. Як раніше повідомлялося, на Львівщині до людей прийшов кіт, занесений у Червону книгу.

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    Теги: Чорнобильська зона Київщина тварини річка
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    У Чорнобилі дикі тварини потрапили в об’єктив прихованої камери (фото)