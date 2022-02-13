Свиня допомогла чоловікові пережити горе і стала його найкращим другом (фото, відео)

Сусіди вимагають від чоловіка позбутися свині, яку він вважає членом сім'ї

В американському селі Канаджохарі свиня на прізвисько Еллі стала кращим другом чоловіка після того, як допомогла йому пережити розлучення і смерть матері. Про це повідомляє The Associated Press.

54-річний Віверн Флетт завів Еллі в 2018 році. На той момент свиня була зовсім маленькою – не більше черевика. У 2019 році чоловік переїхав у село з Південної Кароліни і забрав тварину з собою. Крім Еллі, він перевіз двох собак і двох кішок. Він купив будинок недалеко від центру і планував відкрити ресторан на першому поверсі.

Незабаром під час візиту для отримання дозволу на відкриття ресторану співробітник сільської адміністрації повідомив Флетту, що той утримує Еллі незаконно, і попросив її прибрати. Однак чоловік і не думав позбавлятися від свині, і коли через півроку місцеві жителі помітили, що вона досі живе у нього, між ними почався конфлікт. У підсумку американцю повідомили, що він не рахується із сусідами і порушує кодекс села, згідно з яким утримання сільськогосподарських тварин заборонено, і зажадали вирішити проблему.

«Я ніколи б не думав про те, щоб віддати когось, хто є членом моєї сім'ї. Вона дуже розумна. Вона розумніша за моїх собак. Мені здається, що вона відчуває, коли мені погано, – вона приходить і притискається до мене», – зазначив Флетт.

Автор: АР

Як стверджує чоловік, Еллі допомогла йому впоратися із тривожністю і подолати депресію: вона надає йому емоційну підтримку і на цій підставі може жити разом з ним як терапевтична тварина. Однак офіційних свідчень про терапевтичний вплив свині на господаря немає, незважаючи на записку від місцевого фельдшера, в якій він підтвердив благотворний вплив Еллі на здоров'я Флетта.

Американець заявив, що він не планує здаватися і віддавати свиню. Він має намір довести, що сільськогосподарські тварини – не їжа, а справжні вихованці. Чоловіка підтримують захисники свиней і деякі сусіди.

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