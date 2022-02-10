Папуга потрапив у прямий етер: курйозне відео

Папуга пробрався в ефір одеського теканалу

Курйозний випадок трапився під час прямого включення одного одеського телеканалу. Один зі спікерів програми приєднався до обговорення, у цей час у кадр вліз його пернатий вихованець. Відповідне відео з'явилося в Telegram-каналі «7 канал Одеса».

В ефірі розмовляли про анонсовану видачу смартфонів усім пенсіонерам країни. Тому в ефір мав увімкнутися голова «Одеської спілки пенсіонерів» Констянтин Макаров.

Коли чоловіка показали, поряд був і його улюбленець виду жако. Папуга просто сидів і пильно стежив за всім, що відбувається. Згодом в етері з'явилося відео, де виступав президент Володимир Зеленський. Глядачів розсмішили спільні кадри із очільником держави та папугою.

Нагадаємо, під час прямого етеру донька народного депутата від фракції «Батьківщина» Сергія Євтушка влізла в кадр та всіх розсмішила.

У США із ведучою в прямому етері трапився курйоз. Ведуча прогнозу погоди Дженніфер МакДермед на американському телеканалі Fox 9 в штаті Міннеаполіс не змогла втриматися від сміху, коли помітила, що на екрані стався курйозний технічний збій. У прямому етері на карті ззаду неї почали з’являтися безліч її «клонів» – це були стоп-кадри, що наклалися на екран.



