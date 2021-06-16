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    Справжні джунглі: соцмережі відреагували курйозними фотожабами на новий кабінет Зеленського

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    Справжні джунглі: соцмережі відреагували курйозними фотожабами на новий кабінет Зеленського

    Оригінальне дизайнерське рішення не оминули своєю увагою жартівники з мережі

    В Офісі президента після ремонту з'явився доволі незвичний кабінет глави держави.

    Зокрема, його стіни від підлоги до стелі прикрашені штучними джунглями, а позаду крісла Зеленського на стіні висить неоновий напис «Центр Дії Президента».

    Таке оригінальне дизайнерське рішення не оминули своєю увагою жартівники з мережі.

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    Справжні джунглі: соцмережі відреагували курйозними фотожабами на новий кабінет Зеленського
    Справжні джунглі: соцмережі відреагували курйозними фотожабами на новий кабінет Зеленського
    Справжні джунглі: соцмережі відреагували курйозними фотожабами на новий кабінет Зеленського
    Справжні джунглі: соцмережі відреагували курйозними фотожабами на новий кабінет Зеленського
    Справжні джунглі: соцмережі відреагували курйозними фотожабами на новий кабінет Зеленського
    Справжні джунглі: соцмережі відреагували курйозними фотожабами на новий кабінет Зеленського
    Справжні джунглі: соцмережі відреагували курйозними фотожабами на новий кабінет Зеленського
    Справжні джунглі: соцмережі відреагували курйозними фотожабами на новий кабінет Зеленського

    Як повідомляв «Главком», президент Зеленський дав інтерв'ю американському телеканалу у квартирі своїх батьків в Кривому Розі.

    Під час спілкування журналістів пригощали салом на житньому хлібі, огірками, помідорами, ковбасною нарізкою, домашнім печивом і бренді.

    Теги: Володимир Зеленський Офіс президента
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    Справжні джунглі: соцмережі відреагували курйозними фотожабами на новий кабінет Зеленського