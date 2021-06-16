Справжні джунглі: соцмережі відреагували курйозними фотожабами на новий кабінет Зеленського
Оригінальне дизайнерське рішення не оминули своєю увагою жартівники з мережі
Зокрема, його стіни від підлоги до стелі прикрашені штучними джунглями, а позаду крісла Зеленського на стіні висить неоновий напис «Центр Дії Президента».
Таке оригінальне дизайнерське рішення не оминули своєю увагою жартівники з мережі.
Як повідомляв «Главком», президент Зеленський дав інтерв'ю американському телеканалу у квартирі своїх батьків в Кривому Розі.
Під час спілкування журналістів пригощали салом на житньому хлібі, огірками, помідорами, ковбасною нарізкою, домашнім печивом і бренді.