Справжні джунглі: соцмережі відреагували курйозними фотожабами на новий кабінет Зеленського

Оригінальне дизайнерське рішення не оминули своєю увагою жартівники з мережі

В Офісі президента після ремонту з'явився доволі незвичний кабінет глави держави.

Зокрема, його стіни від підлоги до стелі прикрашені штучними джунглями, а позаду крісла Зеленського на стіні висить неоновий напис «Центр Дії Президента».

Таке оригінальне дизайнерське рішення не оминули своєю увагою жартівники з мережі.

Як повідомляв «Главком», президент Зеленський дав інтерв'ю американському телеканалу у квартирі своїх батьків в Кривому Розі.

Під час спілкування журналістів пригощали салом на житньому хлібі, огірками, помідорами, ковбасною нарізкою, домашнім печивом і бренді.