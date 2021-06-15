Зеленський нагодував американців салом і огірками на «крихітній радянській кухні»

За сніданком Володимир Зеленський розповів журналістам, що його батьки завжди турбувалися про нього

Президент дав інтерв'ю американському телеканалу у квартирі своїх батьків в Кривому Розі

Президент України Володимир Зеленський записав інтерв'ю з американським каналом CBS News у квартирі своїх батьків в Кривому Розі. Відповідне фото та матеріал про главу держави оприлюднено на сайті телеканалу.

«За сніданком Зеленський, єдина дитина в сім'ї, сказав нам, що його батьки завжди турбувалися про нього з моменту його обрання на найвищу посаду в Україні», – йдеться в статті.

Під час бесіди журналістка також запитала батьків президента, чи задоволені вони, що їх син віддав перевагу політиці, а не акторській кар'єрі гумориста.

«Напевно, мені більше до душі комедія», – з посмішкою відповів батько президента.

На фото можна побачити, чим пригощали журналістів. Так, на столі були сало на житньому хлібі, огірки, помідори, ковбасна нарізка, домашнє печиво і бренді. Все це гості скуштували, як пише журналістка, «на крихітній радянській кухні».

Нагадаємо, нещодавно Зеленський заявив, що «в Радянському Союзі були як плюси, так і мінуси, пов’язані з несвободою».

Додамо, що влітку 2019 року батьки президента України Володимира Зеленського показали журналістам своє помешкання. Олександр і Римма Зеленські живуть у квартирі у Кривому Розі. Їхнє чотирикімнатне помешкання розташоване у старому радянському будинку.