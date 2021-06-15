  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Зеленський нагодував американців салом і огірками на «крихітній радянській кухні»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    За сніданком Володимир Зеленський розповів журналістам, що його батьки завжди турбувалися про нього - Зеленський нагодував американців салом і огірками на «крихітній радянській кухні»
    За сніданком Володимир Зеленський розповів журналістам, що його батьки завжди турбувалися про нього
    Фото: cbsnews.com

    Президент дав інтерв'ю американському телеканалу у квартирі своїх батьків в Кривому Розі

    Президент України Володимир Зеленський записав інтерв'ю з американським каналом CBS News у квартирі своїх батьків в Кривому Розі. Відповідне фото та матеріал про главу держави оприлюднено на сайті телеканалу.

    «За сніданком Зеленський, єдина дитина в сім'ї, сказав нам, що його батьки завжди турбувалися про нього з моменту його обрання на найвищу посаду в Україні», – йдеться в статті.

    Під час бесіди журналістка також запитала батьків президента, чи задоволені вони, що їх син віддав перевагу політиці, а не акторській кар'єрі гумориста.

    «Напевно, мені більше до душі комедія», – з посмішкою відповів батько президента.

    На фото можна побачити, чим пригощали журналістів. Так, на столі були сало на житньому хлібі, огірки, помідори, ковбасна нарізка, домашнє печиво і бренді. Все це гості скуштували, як пише журналістка, «на крихітній радянській кухні».

    Нагадаємо, нещодавно Зеленський заявив, що «в Радянському Союзі були як плюси, так і мінуси, пов’язані з несвободою».

    Додамо, що влітку 2019 року батьки президента України Володимира Зеленського показали журналістам своє помешкання. Олександр і Римма Зеленські живуть у квартирі у Кривому Розі. Їхнє чотирикімнатне помешкання розташоване у старому радянському будинку.

    Читайте також:
    Теги: ЗМІ Кривий Ріг їжа Володимир Зеленський батьки журналіст
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Зеленський нагодував американців салом і огірками на «крихітній радянській кухні»