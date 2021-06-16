Українці повернулися на батьківщину з табору біженців в Сирії

Українці кілька років провели в таборах для біженців закритого типу на північному сході Сирії в жахливих нелюдських умовах

Українці повернулися з табору біженців у Сирії. На батьківщину прибули жінка і семеро дітей. Про це повідомила перший заступник Міністра закордонних справ Еміне Джапарова.

Вони кілька років провели в таборах для біженців закритого типу на північному сході Сирії в жахливих нелюдських умовах.

«У грудні минулого року зустрічали двох наших громадянок і 7 їхніх дітей. Вони досі адаптуються до вільного життя, і вдячна тим, хто консолідувався, щоб їм у цьому допомогти«, - йдеться в повідомленні.

Джапарова запевнила, що Міністерство закордонних справ України спільно з іншими профільними відомствами продовжує роботу над тим, щоб незабаром зустріти всіх українських жінок і дітей, які досі залишаються в таборах біженців.

У січні президент України Володимир Зеленський повідомив, що додому повернулися українські громадяни з Сирії - це жінки з дітьми. Кілька років їх утримували в таборах для переміщених осіб.