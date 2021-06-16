  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Українці повернулися на батьківщину з табору біженців в Сирії

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Українці повернулися на батьківщину з табору біженців в Сирії - Українці повернулися на батьківщину з табору біженців в Сирії
    Українці повернулися на батьківщину з табору біженців в Сирії

    Українці кілька років провели в таборах для біженців закритого типу на північному сході Сирії в жахливих нелюдських умовах

    Українці повернулися з табору біженців у Сирії. На батьківщину прибули жінка і семеро дітей. Про це повідомила перший заступник Міністра закордонних справ Еміне Джапарова.

    Вони кілька років провели в таборах для біженців закритого типу на північному сході Сирії в жахливих нелюдських умовах.

    «У грудні минулого року зустрічали двох наших громадянок і 7 їхніх дітей. Вони досі адаптуються до вільного життя, і вдячна тим, хто консолідувався, щоб їм у цьому допомогти«, - йдеться в повідомленні.

    Джапарова запевнила, що Міністерство закордонних справ України спільно з іншими профільними відомствами продовжує роботу над тим, щоб незабаром зустріти всіх українських жінок і дітей, які досі залишаються в таборах біженців.

    У січні президент України Володимир Зеленський повідомив, що додому повернулися українські громадяни з Сирії - це жінки з дітьми. Кілька років їх утримували в таборах для переміщених осіб.

    Теги: українці Володимир Зеленський президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Українці повернулися на батьківщину з табору біженців в Сирії