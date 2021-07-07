До Землі наближається величезний астероїд. Що загрожує планеті
Відстань між ним та нашою планетою становить 4,91 мільйона кілометрів
Наприкінці липня повз Землю пролетить астероїд 2008 GO20. Довжина об'єкта становить від 92 до
За годину космічний камінь пролітає
У NASA повідомили, що ані розмір астероїда, ані відстань від нього до Землі не становлять загрози для планети.
Нагадаємо, на початку червня повз Землю пролетів астероїд 2021 KT1.
За даними NASA, діаметр космічного каменю становить від 150 до
Космічний камінь був класифікований NASA як «потенційно небезпечний». NASA зазвичай визначає, чи є астероїд небезпечним, досліджуючи його розміри та відстань від нашої планети.
Також, американське космічне агентство NASA повідомило, що переносить дату відстикування вантажного корабля Dragon від МКС та повернення його на Землю. Перенесення дати пов’язане з різким погіршенням погодних умов.