Планеті Земля загрожує майже 900 потенційно небезпечних астероїдів, – вчені



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Навіть невеликий космічний об’єкт при падінні на планету здатний викликати серйозні руйнування

Експерти Європейського космічного агентства підрахували кількість астероїдів, які можуть зіткнутися з Землею в найближчі сто років. Їх виявилося 878.

Про це повідомляє The Daily Mail.

В агентстві уточнили, що навіть невеликий космічний об’єкт при падінні на планету здатний викликати серйозні руйнування.

Раніше співробітники NASA попередили, що до Землі наближається астероїд 2000 QW7, який за розмірами можна порівняти з Останкінською вежею.

У середині вересня він підійде до нашої планети на відстань 5,3 млн км.

У NASA уточнили, що потенційно небезпечними визнаються космічні тіла, які наблизилися до Землі на відстань менш 0,05 астрономічної одиниці (приблизно 7 млн км).

Мається на увазі, що ймовірність зіткнення з ними, можливо, малоймовірна, але не виключена.

Щоб знизити ризик, ЄКА об’єдналося з іншими організаціями для пошуку і відстеження потенційно небезпечних тіл.

Крім того, розробляється технологія для зміни траєкторії астероїдів.

Попередні дослідження показали, що за останні 290 мільйонів років космічні «бомбардування» стали в три рази інтенсивнішими. В таких умовах глобальні катаклізми, схожі до того, що знищив динозаврів, стають практично неминучими.

Нагадаємо, національне космічне агентство США (NASA) попередило про наближення до Землі астероїда, який за своїми розмірами більший за єгипетську піраміду Хеопса.