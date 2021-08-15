NASA оцінило ризик зіткнення астероїда Бенну із Землею (фото, відео)

Астероїд Бенну вважається одним із найнебезпечніших для планети

Ризик зіткнення 500-метрового астероїда Бенну, що входить до групи Аполлонів, із Землею оцінили науковці Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA).

У найближчі 150 років астероїд не зіткнеться з нашою планетою, хоча пройде відносно близько до Землі, інформує пресслужба NASA.

Шанс падіння небесного тіла масою 140 млн тонн на швидкості близько 13 км/с не є нульовим. Вчені NASA підрахували, що ймовірність глобального катаклізму – одна на 2700 (0,037%).

«Ймовірність зіткнення трохи зросла, але це незначна зміна, ймовірність зіткнення практично не змінилася. Я думаю, що загалом ситуація покращилася», – заявив під час прес-конференції експерт центру досліджень навколоземних об'єктів NASA в Каліфорнії Давід Фарноккіа.

Астероїд Бенну не зіткнеться із Землею Автор: SciNews

Бенну залишається одним із двох головних астероїдів, який може впасти на Землю. Окрім нього астрономи вивчають також астероїд 1950 DA.

Найнебезпечнішим вважається зближення, що відбудеться 24 вересня 2182 року.

Торік космічний апарат NASA OSIRIS-REx зібрав проби ґрунту з 500-метрового астероїда Бенну. Повернення зонда на Землю заплановано на 2023 рік.

Додамо, що фахівці агентства NASA оцінили ризик зіткнення з найнебезпечнішим астероїдом Апофіс, який був виявлений у 2004 році. У найближчі 100 років Земля не зіткнеться з астероїдами.

Раніше повідомлялося, що наприкінці липня повз Землю пролетить астероїд 2008 GO20. Довжина об'єкта становить від 92 до 210 метрів.

Читайте також: