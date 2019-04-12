У Гавані відбулася традиційна секретна вечірка людей в білому
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Близько 500 осіб з різних країн наділи білі вбрання і насолоджувалися вишуканою їжею і напоями
6 квітня в Hotel Nacional в Гавані, Куба, пройшов захід «Diner en Blanc» або «Вечеря в Білому». Це ексклюзивна, секретна вечірка, місце проведення якої відомо тільки її учасникам.
Варто зазначити, що на вечерю допускаються люди тільки в абсолютно білому одязі - не повинно бути кремового або бежевого кольору
Близько 500 осіб з різних країн наділи білі вбрання і насолоджувалися вишуканою їжею і напоями.