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    У Гавані відбулася традиційна секретна вечірка людей в білому

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    У Гавані відбулася традиційна секретна вечірка людей в білому

    Близько 500 осіб з різних країн наділи білі вбрання і насолоджувалися вишуканою їжею і напоями

    6 квітня в Hotel Nacional в Гавані, Куба, пройшов захід «Diner en Blanc» або «Вечеря в Білому». Це ексклюзивна, секретна вечірка, місце проведення якої відомо тільки її учасникам.

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    У Гавані відбулася традиційна секретна вечірка людей в білому
    У Гавані відбулася традиційна секретна вечірка людей в білому
    У Гавані відбулася традиційна секретна вечірка людей в білому
    У Гавані відбулася традиційна секретна вечірка людей в білому
    У Гавані відбулася традиційна секретна вечірка людей в білому
    У Гавані відбулася традиційна секретна вечірка людей в білому
    У Гавані відбулася традиційна секретна вечірка людей в білому
    У Гавані відбулася традиційна секретна вечірка людей в білому
    У Гавані відбулася традиційна секретна вечірка людей в білому
    У Гавані відбулася традиційна секретна вечірка людей в білому
    У Гавані відбулася традиційна секретна вечірка людей в білому
    У Гавані відбулася традиційна секретна вечірка людей в білому
    У Гавані відбулася традиційна секретна вечірка людей в білому
    У Гавані відбулася традиційна секретна вечірка людей в білому
    У Гавані відбулася традиційна секретна вечірка людей в білому
    У Гавані відбулася традиційна секретна вечірка людей в білому
    У Гавані відбулася традиційна секретна вечірка людей в білому
    У Гавані відбулася традиційна секретна вечірка людей в білому
    У Гавані відбулася традиційна секретна вечірка людей в білому
    У Гавані відбулася традиційна секретна вечірка людей в білому
    У Гавані відбулася традиційна секретна вечірка людей в білому
    У Гавані відбулася традиційна секретна вечірка людей в білому
    У Гавані відбулася традиційна секретна вечірка людей в білому
    У Гавані відбулася традиційна секретна вечірка людей в білому
    У Гавані відбулася традиційна секретна вечірка людей в білому
    У Гавані відбулася традиційна секретна вечірка людей в білому
    У Гавані відбулася традиційна секретна вечірка людей в білому
    У Гавані відбулася традиційна секретна вечірка людей в білому
    У Гавані відбулася традиційна секретна вечірка людей в білому

    Варто зазначити, що на вечерю допускаються люди тільки в абсолютно білому одязі - не повинно бути кремового або бежевого кольору

    Близько 500 осіб з різних країн наділи білі вбрання і насолоджувалися вишуканою їжею і напоями.

    Куба
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