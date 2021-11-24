  1. Головна
  2. Фото
рус
    Фото

    У іракському ресторані роботи стали офіціантами (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Машини розносять страви відвідувачам ресторану &laquo;White Fox&raquo; - У іракському ресторані роботи стали офіціантами (фото)
    Машини розносять страви відвідувачам ресторану «White Fox»
    Фото: Tech Xplore

    Люди тільки допомагають збирати замовлення

    В іракському місті Мосул відкрився ресторан, де замість людей-офіціантів їжу відвідувачам приносять роботи. Про це повідомляє Tech Xplore.

    Машини не повністю замінили людей. Четверо молодиків зайняті тим, що збирають посуд із таць, які тримають роботи, та ставлять туди нові страви. Замовлення у закладі приймаються за допомогою спеціального інтерактивного столу.

    Власник ресторану «White Fox» Рамі Чкіб Абдельрахман розповів, що раніше бачив роботів офіціантами лише у телевізорі, і зрештою він вирішив відкрити власний робото-ресторан у рідному Мосулі.

    «По телевізору можна побачити роботів та столи з сенсорним екраном в Об'єднаних Арабських Еміратах, Іспанії та Японії. Я намагаюся втілити цей концепт тут у Мосулі», – зазначив власник закладу.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Машини розносять страви відвідувачам ресторану «White Fox» Фото: Tech Xplore
    Машини розносять страви відвідувачам ресторану «White Fox» Фото: Tech Xplore
    Машини розносять страви відвідувачам ресторану «White Fox» Фото: Tech Xplore

    Нагадаємо, компанії в Північній Америці за перші 10 місяців 2021 року взяли на роботу рекордну кількість роботів.

    Читайте також:



    Теги: Ірак машини ресторан робототехніка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У іракському ресторані роботи стали офіціантами (фото)