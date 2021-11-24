У іракському ресторані роботи стали офіціантами (фото)

Люди тільки допомагають збирати замовлення

В іракському місті Мосул відкрився ресторан, де замість людей-офіціантів їжу відвідувачам приносять роботи. Про це повідомляє Tech Xplore.

Машини не повністю замінили людей. Четверо молодиків зайняті тим, що збирають посуд із таць, які тримають роботи, та ставлять туди нові страви. Замовлення у закладі приймаються за допомогою спеціального інтерактивного столу.

Власник ресторану «White Fox» Рамі Чкіб Абдельрахман розповів, що раніше бачив роботів офіціантами лише у телевізорі, і зрештою він вирішив відкрити власний робото-ресторан у рідному Мосулі.

«По телевізору можна побачити роботів та столи з сенсорним екраном в Об'єднаних Арабських Еміратах, Іспанії та Японії. Я намагаюся втілити цей концепт тут у Мосулі», – зазначив власник закладу.

Нагадаємо, компанії в Північній Америці за перші 10 місяців 2021 року взяли на роботу рекордну кількість роботів.

Читайте також:





